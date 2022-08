«Le niveau de criminalité à Penticton est inacceptable», déclare le maire

La ville de Penticton appelle une fois de plus au changement alors que la criminalité dans la ville continue de taxer les citoyens et la GRC.

« Le niveau de criminalité à Penticton est inacceptable », a déclaré le maire John Vassilaki dans un communiqué à la suite de la publication par Statistique Canada de l’indice de gravité de la criminalité de 2021.

«Le conseil municipal, les forces de l’ordre et des groupes communautaires comme Clean Streets Penticton veulent tous voir le changement et travaillent dur pour en faire une réalité.»

Selon les statistiques de Statistique Canada publiées le 2 août, la gravité de la criminalité dans la ville a augmenté par rapport à 2020, passant de 194,20 à 200,59 points.

L’indice de gravité de la criminalité prend les données sur les crimes signalés dans les collectivités à travers le Canada, attribue des pondérations différentes à chaque cas en fonction du crime spécifique, puis les rassemble pour calculer la gravité de la criminalité pour la région par rapport à un score moyen de base de 100 établi dans 2006.

Il convient de noter que les statistiques de 2020 ont été considérablement impactées par la pandémie de COVID-19. Même alors, la ville avait l’un des taux de criminalité les plus graves de la Colombie-Britannique

Ces chiffres montrent une tendance prometteuse par rapport au pic de gravité de 232,8 en 2019. Au cours des dernières années, Penticton a ajouté plusieurs agents de la GRC supplémentaires au détachement local.

Alors que la gravité des crimes non violents a connu sa deuxième année de baisse, passant de 249,95 en 2019 à 207,65 en 2021, les crimes violents se sont aggravés dans la ville.

Entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse de 30% des crimes violents, mais 2021 a presque rattrapé les chiffres de 2019, avec une gravité de 179,65 en 2021 contre 182,75.

Le détachement de la GRC de Penticton a eu le plus grand nombre de cas par agent dans tous les ministères de la province, ce qui a entraîné le surmenage de nombreux agents.

Mercredi, Vassilaki a lancé un appel à l’aide, appelant le procureur général, BC Housing and Interior Health, à intervenir et à fournir plus de soutien.

“Nous ne pouvons pas le faire seuls”, a déclaré Vassilaki. « La police fait son travail, mais les délinquants prolifiques et le système de « capture et libération » en place entravent les efforts de la ville. Les délinquants doivent savoir qu’il y a des conséquences et pour le moment, ils ne pensent pas qu’il y en ait et cela doit changer.

Les critiques contre le système judiciaire pour être trop léger sur les délinquants prolifiques en Colombie-Britannique et en particulier à Penticton ne sont pas nouvelles et ont été exprimées par des membres du conseil lors de leurs réunions du conseil ainsi que par des citoyens ordinaires, y compris le nouveau groupe qui s’est formé appelé Clean Streets Penticton.

