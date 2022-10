Le niveau de base moins cher de Netflix avec publicités arrive en novembre

Le dernier plan de Netflix – Basic with Ads – sera déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique et en Espagne à partir de 3 novembre 2022.

Le nouveau plan coûtera 7,99 $ / 4,99 £ par mois. Pour référence, le plan Netflix Basic actuel coûte 9,99 $ / 6,99 £ par mois, de sorte que les clients peuvent économiser un total de 24 $ / 24 £ sur une année entière s’ils optent pour ce plan. Aucun des plans actuels – Basic, Standard et Premium – ne sera remplacé.

Les différences entre ce niveau et les sans publicité sont :

Il y aura quatre à cinq minutes de publicités par heure, chacune durant entre 15 et 30 secondes

Une sélection de films, de séries télévisées et de jeux ne sera pas disponible en raison de restrictions de licence – bien que Netflix n’ait pas précisé lesquels

Les téléchargements ne seront pas disponibles

Les publicités seront diffusées avant et pendant un film ou une émission, et Netflix a garanti que les publicités auront « de larges capacités de ciblage par pays et par genre ». Ils seront également appropriés pour différents groupes d’âge – ainsi les publicités pour les familles n’apparaîtront pas sur le contenu avec de la violence graphique ou de la nudité, par exemple.

De plus, à partir de novembre, Netflix mettra à niveau la qualité du streaming de base à 720p/HD – auparavant, elle était plafonnée à 480p/SD. C’est la même qualité que Basic with Ads aura. Les utilisateurs n’auront pas non plus de flux simultanés disponibles.

Netflix n’a aucune pénalité pour l’annulation ou le changement de plan, vous pouvez donc mettre à niveau ou rétrograder à votre guise – ou annuler pendant plusieurs mois si vous attendez la sortie de quelque chose de spécifique. Avec de nombreux ménages aux États-Unis et au Royaume-Uni qui cherchent à économiser de l’argent pendant la crise du coût de la vie, ce plan peut être une option viable.

Cependant, pour les clients qui ne sont pas habitués aux publicités, cela peut être difficile à vendre. Netflix cherche à faire en sorte que cela fonctionne au milieu d’une année financière très mouvementée et espère également sévir contre le partage de mots de passe pour gagner plus de revenus.

Vous pouvez voir comment Netflix se compare à ses rivaux dans notre liste des meilleurs services de streaming TV. Nous avons également des rafles pour les meilleures émissions de télévision et films sur Netflix en ce moment.