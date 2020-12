Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le niveau 4 sera étendu car la mutation du virus « saigne »

Un arrêt complet est-il en cours? Une partie des zones touchées par la flambée des taux de Covid seront probablement placées dans des restrictions de niveau 4 à partir du lendemain de Noël. Les ministres devraient approuver des plans pour des mesures plus strictes dans de nombreux domaines lors d’une réunion du comité des opérations de Covid-O ce matin, alors que l’inquiétude grandit au sujet de la mutation du virus se propageant à partir du sud-est. Des sources gouvernementales ont averti qu’il existe une « forte chance » d’un verrouillage national complet au cours de la nouvelle année. La Grande-Bretagne a enregistré hier 691 décès – le deuxième bilan quotidien le plus élevé depuis mai et un bond d’un cinquième en une semaine – tandis que les cas quotidiens ont atteint 36 804, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Dans le cadre des mesures du lendemain de Noël, les endroits les plus touchés seront plongés dans le niveau 4 – une mesure «rester à la maison». Ce sont les règles et les zones concernées.

Les zones situées en bordure des niveaux actuels sont particulièrement vulnérables, rapporte Health Editor Laura Donnelly. Les responsables de la santé ont averti que la nouvelle variante du virus «saignait» à travers les frontières. Les données génétiques, cartographiant la propagation de la nouvelle variante, montrent qu’elle a émergé dans des zones distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Une carte de Public Health England a montré que les laboratoires avaient trouvé un nombre important de cas de la nouvelle variante dans le Sud-Est. Utilisez notre outil de code postal pour rechercher des cas confirmés.

Accord pour mettre fin au chaos portuaire – mais les arriérés pourraient durer des jours

La Grande-Bretagne a conclu un accord avec la France pour lever son interdiction de voyager et permettre les tests de masse des chauffeurs de fret pour mettre fin au chaos des ports. Des unités mobiles avec des experts en logistique de l’armée administreront les tests à au moins 6 000 chauffeurs de camion bloqués au Royaume-Uni. Les services ont repris ce matin, mais il faudra plusieurs jours pour éliminer l’arriéré de camions hors des ports. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a appelé les transporteurs à rester à l’écart du Kent. Voir des images extraordinaires de jusqu’à 3000 véhicules stationnés sur un aérodrome ou sur le M20 à Douvres. Et Mat voit le côté drôle du dessin animé d’aujourd’hui.

Les traditions de Noël s’adaptent – 2020 ne sera pas différent

Le besoin de joie et de lumière. C’est ce qu’a toujours été et reste le Noël britannique, même dans les profondeurs du verrouillage de niveau 4. C’est un Noël appauvri, mais on ne peut jamais l’interdire à proprement parler. Tim Stanley a lu sur Noël passé et réfléchi à la façon dont, une fois ce cauchemar terminé, nous pourrions l’améliorer encore.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Brexit | Boris Johnson et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, seraient en contact permanent alors qu’ils recherchent un accord commercial sur le Brexit. Les deux dirigeants semblent avoir pris la tête des négociations, Mme von der Leyen appelant les autres dirigeants de l’UE à essayer de négocier un compromis. James Crisp a le dernier de Bruxelles.

Partout dans le monde: vote clé aux États-Unis

Ivanka Trump lors d’un rassemblement électoral pour les sénateurs républicains de Géorgie Kelly Loeffler et David Perdue. Le conseiller de la Maison Blanche, et la fille de Donald Trump, a exhorté les électeurs à «se battre pour le président» lors du second tour du Sénat le 5 janvier. Voir plus de photos de la journée. Pendant ce temps, M. Trump a accordé la clémence à 20 personnes – y compris pour un assistant de campagne.