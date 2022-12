Le NIU Women’s Rugby Club livre des repas d’urgence pour ACC – Shaw Local

SYCAMORE – Le NIU Women’s Rugby Club a récemment aidé le Voluntary Action Center à livrer des kits de repas d’urgence aux clients de la popote roulante du centre.

Le VAC fournit des trousses de repas de longue conservation aux bénéficiaires de la popote roulante, selon un communiqué de presse. Les kits de repas d’urgence se composent de neuf repas de longue conservation à utiliser en cas de mauvais temps ou d’autres interruptions de service.

Il s’agit du quatrième projet de service communautaire auquel le club de rugby participe cette année. Les autres projets de service du club de rugby incluent le bénévolat lors de la récente Sycamore Pumpkin Run, un voyage à Feed My Starving Children et une aide à la DeKalb Public Library Around the World, représentant le sport du rugby pour le pays de la Nouvelle-Zélande.

Le VAC répond aux besoins de transport et de nutrition de la communauté par le biais du transport en commun, de la popote roulante et de la nutrition des personnes âgées depuis 1974.

Pour information, visitez vacdk.org ou composez le 815-758-3932, ext. 232.