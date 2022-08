Le Nissan Rogue 2023 obtient l’édition minuit, une petite hausse de prix

Que ce passe-t-il Le Nissan Rogue ajoute un nouveau package Midnight Edition pour 2023, au prix de 34 540 $, destination comprise. Pourquoi est-ce important L’édition Midnight ajoute des garnitures extérieures noires, des roues uniques de 18 pouces et des surfaces de sièges en similicuir. Il est disponible sur la version SV et peut être jumelé à une traction avant ou intégrale. Et après Le Nissan Rogue 2023 est maintenant disponible chez les concessionnaires.

La grande mise à jour du Nissan Rogue de troisième génération est arrivée l’année dernière avec l’ajout d’un nouveau moteur trois cylindres turbocompressé. Mais mardi, Nissan a annoncé quelques petites mises à jour pour le Rogue 2023, y compris la nouvelle édition Midnight illustrée ci-dessus.

Disponible sur le Rogue SV de milieu de gamme, l’édition Midnight ajoute un tas de pièces extérieures noires, des roues uniques de 18 pouces et des surfaces de siège en similicuir. L’édition Rogue Midnight à traction avant commence à 34 540 $ (y compris des frais de destination de 1 295 $), et la transmission intégrale coûte 1 500 $ supplémentaires. La couleur extérieure standard de l’édition Midnight est – vous l’avez deviné – le noir, mais si vous voulez un schéma bicolore blanc/noir ou gris/noir, ajoutez 745 $ au résultat net.

Le reste de la gamme Rogue reste en grande partie inchangé, avec un modèle de base S à traction avant à partir de 28 655 $ – une augmentation de 210 $ par rapport à l’année dernière. Le Rogue SL Premium et le Rogue Platinum haut de gamme ajoutent la compatibilité Amazon Alexa cette année, et la suite complète de technologies d’assistance à la conduite de Nissan avec la technologie de conduite sur autoroute ProPilot Assist est de série sur la version SV et au-dessus.

Tous les Rogue 2023 sont propulsés par le nouveau moteur I3 turbo de 1,5 litre de Nissan, développant 201 chevaux et 225 livres-pied de couple. Nous avons trouvé ce moteur plutôt sympa, offrant une puissance adéquate et une bonne économie de carburant. Le raffinement intérieur et la technologie embarquée du Rogue sont également solides.