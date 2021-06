Le Ningxia s’efforce d’être le Bordeaux de la France au milieu des tarifs sur l’Australie

Le rapport note que la consommation et la production de vin en Chine ont diminué au cours des dernières années, potentiellement en raison de conditions climatiques difficiles et d’une faible productivité. Ces problèmes « rendent l’industrie vinicole chinoise moins compétitive par rapport aux vins importés », écrivent les auteurs.

Chine se classe sixième dans la consommation mondiale de vin et dixième de la production par litre, selon un rapport annuel publié en avril par l’Organisation internationale de la vigne et du vin.

Alors que les producteurs australiens ont trouvé de nouveaux acheteurs au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, il faudra probablement trois ou quatre ans pour récupérer les pertes – et tous les quelque 1 000 exportateurs de vin axés sur la Chine ne survivront pas, a déclaré Tony Battaglene, directeur général d’Australian Grape and Wine, un groupe d’intérêt de l’industrie.

Sur le marché intérieur chinois, les producteurs locaux sont toujours confrontés à la concurrence de vins de haute qualité à bas prix, a déclaré Battaglene.

Au niveau international, les producteurs chinois ont « un long chemin à parcourir avant de devenir un gros exportateur », a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, les responsables n’ont fait aucun commentaire sur les tarifs australiens du vin.

En raison de ces tarifs, les importations chinoises de vin en provenance du Chili et de la France sont en train d’augmenter, a déclaré Zhang de Xige, qui a également assisté à l’événement à Pékin. Il a déclaré que l’accent mis par le gouvernement sur l’industrie vinicole du Ningxia aidera probablement les vignobles à obtenir du financement, car ils ne seront pas considérés comme de simples entreprises agricoles.

Zhang a ajouté que l’attention croissante portée à l’industrie du vin contribue à stimuler le tourisme intérieur. Ses 22 chambres qui coûtent 1 200 yuans (188 $) la nuit sont toutes vendues chaque week-end depuis début mai.

Outre la popularité des marques étrangères, l’un des plus grands défis de l’industrie vinicole chinoise est la préférence locale pour une liqueur forte et claire connue sous le nom de baijiu. L’alcool est un incontournable des dîners d’affaires et gouvernementaux chinois, et l’une des principales marques, Kweichow Moutai, est l’une des plus grandes actions cotées en bourse en Chine continentale.

Si le vin peut être aussi bon marché que le baijiu, soit environ 40 yuans (6,20 $) pour certaines bouteilles, alors plus de gens le consommeront, a déclaré Sui du ministère de l’Agriculture. Les Chinois doivent « boire moins de baijiu, boire plus de vin ».