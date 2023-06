Le Nil est le plus long fleuve du monde ? L’Amazone voudrait un mot.

Une équipe internationale de chercheurs et d’explorateurs se prépare à parcourir la longueur de l’Amazone pour déterminer quel fleuve est le plus long du monde. (Vidéo : Le Washington Post)

RIO DE JANEIRO – Guinness World Records, Britannica et le gouvernement américain sont d’accord : le plus long fleuve du monde est le puissant Nil – le « père des fleuves africains », Britannica dit. Mais au Brésil, qui abrite le puissant fleuve Amazone, qui fend l’Amérique du Sud plus qu’il ne le traverse, la position du Nil est légèrement inférieure.

« Deuxième plus grand fleuve du monde », se moque Wikipédia lusophone.

« L’Amazonie est la plus étendue du monde », déclare le site éducatif Brazil School.

À une époque où une si grande partie du monde a été mesurée, tant d’arguments ont été réglés – la plus haute montagne (Everest), le plus grand océan (Pacifique), le plus serpent venimeux (western taipan) — la question de quelle rivière est le plus long vestige du monde, en quelque sorte, terriblement hors de notre portée. Ce qui semble au premier abord être une question géographique de base, une question de science froide et de chiffres précis, s’est plutôt transformé en un différend cartographique qui a divisé les communautés scientifiques et d’exploration le long des lignes de faille de l’identité nationale, des unités de mesure et même du pique personnel. .

Le Nil ou l’Amazone ?

« Le Nil est définitivement plus long que l’Amazone », a déclaré Sir Christopher Ondaatje, un aventurier canadien-anglais qui a voyagé jusqu’à ce qu’il dit être la source lointaine du fleuve. « Et cela ne fait aucun doute. »

« L’Amazonie est plus longue que le Nil », rétorque Guido Gelli, l’ancien directeur des géosciences de l’Institut brésilien de géographie et de statistique. « Je n’ai aucun doute dans mon esprit. »

Selon l’US Geological Survey et Britannica, la différence entre leurs longueurs n’est que de 132 miles – moins que le trajet de Washington à Philadelphie. Ils ont les 4 132 milles du Nil qui dépassent à peine les 4 000 milles de l’Amazone.



Si l’Amazone et le Nil les deux se sont terminés à Washington, DC Si l’Amazone et le Nil les deux se sont terminés à Washington, DC Si l’Amazone et le Nil les deux se sont terminés à Washington, DC

Pour tenter de régler le différend – une tâche qui, selon certains, ne sera jamais possible – une équipe de chercheurs et d’explorateurs internationaux envisage maintenant de voyager le long de l’Amazonie. Soutenu par des organisations telles que l’Explorers Club, qui a soutenu certaines des expéditions les plus audacieuses de l’histoire, et d’autres groupes, l’équipe doit partir au printemps prochain dans les confins les plus reculés des Andes péruviennes, les montagnes où l’Amazonie est censée commencer. Au cours des sept prochains mois, les membres cartographieront et mesureront tout le cours du fleuve jusqu’à ce qu’il atteigne l’océan Atlantique.

Ensuite, si tout se passe bien, un voyage sur le Nil – qui pourrait, après tout, aussi être mal mesuré – pourrait être le prochain.

« Le mont Everest a été escaladé des milliers de fois », a déclaré l’explorateur brésilien Yuri Sanada, qui dirige la mission. « Plus de 1 500 personnes ont traversé un océan à la rame ou à la pagaie. Mais faire du kayak sur toute l’Amazonie ? Cela a été fait moins de 10 fois, et tous étaient pour l’amour de l’aventure. Documenter l’ensemble du fleuve, sa géographie et sa biodiversité, cela n’a jamais été fait.

Selon l’US Geological Survey et Britannica, le Nil est 132 milles plus long que l’Amazone. (Vidéo : Le Washington Post)

Le voyage ne sera pas sans dangers. Les trafiquants de drogue utilisent l’Amazonie comme voie de contrebande. Les sections sont envahies par des pirates fluviaux. En 2018, six hommes ont été inculpés dans le meurtre de la canoéiste britannique Emma Kelty , qui a été agressée sexuellement et tuée à mi-chemin d’un voyage en solo sur la longueur de la rivière.

Mais, a déclaré Sanada, les risques valent les résultats attendus. Non seulement pour mettre en valeur la faune extraordinaire d’un fleuve qui ancre une région poussée au bord de l’effondrement par la déforestation illégale, mais aussi pour tenter de résoudre l’un des derniers mystères géographiques du monde.

« Quel fleuve, demanda-t-il, est le plus long du monde ?

C’est pas une question facile à répondre. Les rivières, plus que la plupart des caractéristiques géographiques, sont en constante évolution et sujettes à de multiples interprétations. Inondations laver les coudes. Les rives pivotent. Des canaux artificiels détournent leurs chemins.

Ensuite, il y a la question de savoir où commence une rivière. Est-ce à la source du plus grand canal d’eau – le « flux source » ? Ou est-ce la « source la plus lointaine », le berceau lointain de l’affluent le plus lointain ?

Tout aussi controversé est de décider où se termine la rivière. De nombreux géographes pensent que c’est là que le courant dominant frappe la bouche. Mais d’autres disent que c’est là que le plus long distributeur arrive à son terme.

« C’est l’ouest sauvage », a déclaré Matthew Hanson, un scientifique en télédétection à l’Université du Maryland. « Qui va dire : ‘Non, vous ne pouvez pas mesurer une rivière de cette façon ?’ … C’est fou. C’est marrant. C’est étrange. »

Tout écart de mesure, tout changement dans le cours de la rivière, naturel ou non, peut donner des longueurs différentes — et remanier le classement. En 1846, selon l’atlas « Maps of Useful Knowledge », le Amazon était le la plus longue rivière, à 3 200 milles ; le Nil est entré à 2 750.



Quelle rivière est la vrai plus long fleuve? « Cartes utiles Connaissance » (1846) Quel fleuve est le plus long du monde ? « Cartes utiles Connaissance » (1846)

Plus récemment, des chercheurs brésiliens ont fait valoir que l’Amazonie est plus longue de plus de 1 000 milles – et 87 milles plus longue que le Nil. Ou peut-être, selon l’US Geological Survey, c’est 132 milles plus court que le Nil.

« C’est une science compliquée, et cela a créé une marge de manœuvre permettant aux gens de faire des déclarations audacieuses et d’affirmer différents points de vue », a déclaré Angela Thompsell, historienne à l’Université d’État de New York à Brockport, qui a étudié l’histoire du Nil. « Nous aimerions avoir une belle réponse précise, quelque part que nous pouvons indiquer sur la carte, que c’est là que commence la rivière. »

Mais pour les deux fleuves les plus célèbres du monde, cela n’a pas encore été possible.

Recherche de la source d’Amazon

Il y a dix ans, le neuroscientifique James Contos voulait un changement. Épuisé par son métier, il espérait poursuivre sa passion : le Kayak. Sachant que le Pérou avait certaines des meilleures rivières du monde à parcourir, il regardait des cartes des montagnes des Andes quand quelque chose d’étrange lui est venu à l’esprit.

Pendant des siècles, les gens ont cru que la source de l’Amazonie était la rivière Marañón dans le nord du Pérou. Ensuite, les explorateurs ont fait valoir que suivre un autre affluent éloigné, la rivière Apurímac, conduisait à une source encore plus éloignée. Une expédition menée en 1971 par l’explorateur américain Loren McIntyre a retracé le fleuve jusqu’à un lointain ruisseau des Andes et l’a couronné le cours supérieur de l’Amazone.

Mais en regardant les cartes, Contos s’est concentré sur un troisième affluent, la rivière Mantaro, qui semblait se tordre plus loin que l’Apurímac. Il est donc parti avec un GPS, des livres de randonnée et un kayak pour savoir si les cartes étaient vraies. Il s’est aventuré dans l’environnement inhospitalier – air de montagne aride, froid et mince – qui n’aurait pas pu être plus différent du bassin bas, plat et chaud de l’Amazone.

Après des jours de randonnée, Contos a trouvé une nouvelle source plus lointaine : Une source modeste près de la base d’une montagne.

Il a publié ses recherches en 2014 dans la revue scientifique Area. « Je pensais que j’avais fait une grande découverte, et ce serait une grande nouvelle », a-t-il a dit.

Mais d’autres chercheurs ont immédiatement tenté de le discréditer.

« Un point discutable » était de savoir comment un géographe a décrit la découverte à National Geographic.

Un barrage avait été construit le long du Mantaro qui détourne suffisamment d’eau pendant la saison sèche pour que le lit de la rivière se vide. Certains scientifiques ont fait valoir que cela devrait le disqualifier de la considération en tant que source. D’autres ont rétorqué que cela ne devrait pas avoir d’importance – la saisonnalité de la rivière était causée par intervention humaine.

L’argument a commencé à ressembler beaucoup à une autre querelle fluviale : celle entourant la source du Nil.

Trois pays africains – l’Ouganda, le Burundi et le Rwanda – revendiquent la source du Nil. (Vidéo : Le Washington Post)

Là-bas, la polémique remonte à des siècles. Au milieu des années 1850, au plus fort de l’engouement mondial pour l’exploration, alors que la gloire et la fortune reposaient sur des annonces audacieuses, un explorateur nommé Jack Speke est sorti avec l’un des plus grands. Il a soutenu en 1858 qu’il avait trouvé la source de la rivière : le lac Victoria. Cette proclamation a été débattue depuis, et aujourd’hui, trois pays distincts – l’Ouganda, le Burundi et le Rwanda – revendiquent la source du Nil comme la leur.

Mais la controverse s’apaise alors que le Nil serpente vers le nord, se jette dans l’Égypte et se dirige vers la mer Méditerranée.

Avec Amazon, cela n’a pas été aussi simple.

Les eaux de l’Amazonie parcourent des milliers de kilomètres avant de venir L’île de Marajó, la moitié de la taille du Portugal, coincée entre les fleuve et l’Atlantique. La majeure partie de l’eau de l’Amazonie jaillit vers le nord, la route la plus courte vers la mer. Mais une partie se dirige vers le sud, commençant un long chemin détourné vers l’Atlantique.

La plupart des gens considèrent le North Stream comme le dernier mot de l’Amazonie. Pas Paulo Roberto Martini, 76 ans. Pour prouver son point de vue, le scientifique aux cheveux longs a tracé une carte un lundi matin récent à l’Institut brésilien de recherche spatiale nationale dans l’État de São Paulo.

« Voici le canal des Brèves », dit-il en désignant un petit gribouillis bleu.

Son doigt le suivit alors qu’il s’inclinait vers le sud, puis se fondit dans les eaux qui coulaient vers l’est en direction de l’Atlantique. Ce chemin – qui contourne le Marajó plutôt que de le dépasser – était ce que son équipe a choisi de mesurer lorsqu’elle a entrepris en 2008 de comparer les longueurs de l’Amazone et du Nil. Pour rendre les choses équitables, ils ont mesuré le Nil selon la même norme, en sélectionnant son plus long chemin vers l’embouchure.

Au décompte final, l’Amazone est arrivée en tête, de justesse : 4 344 milles à 4 257. Titres déclaré l’Amazone le plus long fleuve du monde. Mais la victoire a été éphémère.

D’autres scientifiques ont critiqué la décision d’utiliser le canal de Brèves. Certains ont allégué que les chercheurs brésiliens cherchaient un moyen de faire paraître leur rivière plus longue. « Jouer la mesure pour être n°1 », a fait remarquer un scientifique en télédétection.

Martini a déclaré que son équipe avait été surprise par la réaction. « Nous nous sommes sentis très attaqués », a-t-il déclaré. Ils sont donc passés à d’autres domaines de recherche, l’étude n’a jamais été évaluée par des pairs et la question a été largement oubliée.

Mais même maintenant, Martini pense au jour où il a remis en question la place du Nil comme le plus long fleuve du monde. Cela lui rappelle la fin du western de John Ford « L’homme qui tua Liberty Valance », lorsque James Stewart admet que le succès de sa vie a été construit sur un mensonge. Son appel à remettre les pendules à l’heure est ignoré. « Quand la légende devient réalité », lui dit un éditeur, « imprimer la légende. »

Martini souhaite que l’expédition de l’année prochaine tranche enfin le débat. Mais il n’a pas d’espoir.

« La question du plus long fleuve du monde n’est toujours pas résolue », a-t-il déclaré. « Et ce ne sera jamais le cas. »