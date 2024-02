Le Nikkei au Japon atteint un niveau record, dépassant le pic de 1989

Qu’est-ce qui a changé dans l’économie japonaise pour déclencher la flambée des actions ?

Les actions japonaises semblent bon marché en raison de la faiblesse du yen, ce qui constitue une aubaine pour les exportateurs qui réalisent leurs bénéfices à l’étranger. Des changements importants dans le secteur des entreprises ont également donné davantage de droits aux actionnaires, leur permettant de faire pression pour des changements favorables à leurs titres.

Et contrairement à d’autres régions du monde, la hausse de l’inflation au Japon a récemment été considérée comme un signe que les choses vont dans la bonne direction, après des décennies de chute des prix et de croissance économique atone qui ont découragé les particuliers et les entreprises de dépenser.

Les actions japonaises ont également profité du ralentissement économique en Chine, où la croissance économique a ralenti sous le poids de la chute de l’immobilier et d’une multitude de défis systémiques et politiques. Les marchés chinois se sont récemment négociés à des points bas qui n’ont pas été atteints depuis la débâcle de 2015.

Les investisseurs étrangers jouent un rôle important dans la hausse du marché.

Les investisseurs étrangers ont été des acheteurs enthousiastes d’actions japonaises, injectant un montant net de 14 milliards de dollars sur le marché en janvier, selon les données du Japan Exchange Group, un changement radical par rapport aux quelque 3 milliards de dollars qu’ils ont retirés en décembre.

Les bénéfices des entreprises sont élevés, ce qui constitue une autre raison pour laquelle les investisseurs investissent au Japon. Les bénéfices des grandes entreprises japonaises devraient augmenter de plus de 40 % dans leurs derniers résultats trimestriels, selon Goldman Sachs. Les plus grandes entreprises, comme Toyota et SoftBank, ont également annoncé certaines des plus grandes surprises en termes de bénéfices, ont noté les analystes de la banque. Toyota a récemment atteint une valeur boursière record pour une entreprise japonaise, soit environ 330 milliards de dollars, dépassant ainsi la barre fixée en 1987 par le conglomérat de télécommunications NTT.

“Les sceptiques continuent de prétendre que le Japon ne change jamais et que les étrangers sont toujours déçus, alors sortez maintenant”, ont écrit les analystes de Goldman. Mais ils ont déclaré que la récente hausse des actions semble moins exagérée que lors des rebonds précédents qui ont échoué.

Selon une enquête auprès des gestionnaires de fonds menée par Bank of America, l’achat d’actions japonaises est la troisième transaction la plus populaire cette année, mais elle reste loin des deux premières : parier contre le marché boursier chinois et acheter le groupe des valeurs technologiques géantes, comme Apple et Microsoft, connus sous le nom des « Sept Magnifiques ».

Que fera ensuite la Banque du Japon ?

La croissance économique au Japon reste fragile. Les chiffres publiés la semaine dernière ont montré que l’économie du pays s’est contractée de manière inattendue au quatrième trimestre, contre une augmentation de 3,1 pour cent pour les États-Unis.

Une grande partie du monde a augmenté ses taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, mais le Japon les a maintenus à un niveau bas pour tenter de l’alimenter, préférant intervenir sur les marchés pour éviter que sa monnaie ne s’affaiblisse trop rapidement ou que les rendements des obligations d’État n’augmentent trop fortement.

Alors que la croissance commence tout juste à se redresser, la banque centrale tente de déterminer quand il serait approprié de commencer à augmenter les taux d’intérêt – pour soutenir sa monnaie – sans éradiquer complètement l’inflation.

L’impact économique du tremblement de terre qui a frappé la péninsule de Noto, sur la côte ouest du pays, en janvier, complique encore les choses. L’économie japonaise serait également vulnérable si une grande partie du reste du monde commençait à ralentir.

Pour l’instant, les économistes prévoient que la banque centrale relèvera les taux d’intérêt en territoire négatif, mais les maintiendra à zéro pour le reste de l’année.