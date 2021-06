Le Nikkei 225 du Japon chute brièvement de 4%, entraînant des pertes sur les marchés asiatiques

SINGAPOUR – Les actions en Asie-Pacifique ont chuté lundi, alors que les marchés japonais s’effondraient. Pendant ce temps, la Chine a maintenu son taux directeur inchangé.

Les actions japonaises ont mené les pertes au niveau régional, le Nikkei 225 chutant de 4% dans les échanges de lundi. Il a ensuite réduit certaines de ces pertes, mais s’échangeait toujours en baisse de 3,43% dans l’après-midi. L’indice Topix a perdu 2,86%.

Des pertes ont été enregistrées dans la plupart des secteurs au Japon, les actions de constructeurs automobiles tels que Nissan et Honda chutant de plus de 4 % chacun. Les actions de Fanuc ont chuté de près de 6%. Parmi les financières, les actions de Mitsubishi UFJ Financial Group ont chuté de 2,94% et Mizuho Financial Group de 2,03 %.