Le NIH va tester Pfizer Paxlovid, d’autres traitements que les thérapies longues Covid

Les National Institutes of Health ont annoncé lundi avoir lancé des essais cliniques à mi-parcours pour test au moins quatre traitements, dont Pfizer la pilule antivirale Covid-19 Paxlovid, comme thérapies potentielles pour longue covid.

Il n’existe aucun traitement éprouvé pour la maladie, qui fait référence à des symptômes qui persistent ou se développent dans les semaines ou les mois suivant une première infection à Covid. Il affecte environ 23 millions Les Américains.

Les fournisseurs de soins de santé tentent généralement de traiter le symptômes souvent invalidants associés au long Covid, comme les douleurs chroniques, les pertes de mémoire et la fatigue intense. Mais l’absence d’un long traitement Covid spécifique pousse certains patients à rechercher des remèdes non prouvés – et potentiellement dangereux – pour la maladie.

« Nous savons que lorsque les patients souffrent, nous ne pouvons jamais agir assez vite », a déclaré le directeur par intérim des NIH, Lawrence Tabak. « Le NIH s’est engagé dans une approche hautement coordonnée et scientifiquement rigoureuse pour trouver des traitements qui soulageront les millions de personnes vivant avec un long COVID. »

Le NIH testera la sécurité et l’efficacité des traitements – qui comprennent à la fois des médicaments et des dispositifs médicaux – dans des groupes de 100 à 300 patients présentant de longs symptômes de Covid.

La première partie de l’essai de phase deux testera un schéma posologique plus long de Paxlovid pour voir s’il améliore les longs symptômes de Covid.

Les patients prennent généralement Paxlovid dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes de Covid pour réduire leur risque d’hospitalisation ou de décès, selon la Food and Drug Administration. approbation du médicament en mai. Pour compléter un cycle complet de Paxlovid, les patients doivent prendre trois comprimés deux fois par jour pendant cinq jours.

Le NIH a déclaré qu’une autre partie de l’étude testera également le brouillard cérébral et les symptômes liés à la mémoire.

L’agence testera des traitements médicaux comme un programme d’entraînement cérébral en ligne appelé BrainHQ et un appareil qui utilise un petit courant électrique pour stimuler l’activité cérébrale.

Le NIH prévoit de lancer des essais cliniques supplémentaires pour tester au moins sept autres traitements « dans les mois à venir ».