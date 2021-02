Le Nigérian Okonjo-Iweala à la tête d’un organisme commercial mondial en difficulté

Ngozi Okonjo-Iweala, l’ancien ministre nigérian des Finances, a été nommé lundi à la tête du principal organe du commerce international alors qu’il cherche à résoudre les désaccords sur la manière dont il décide des affaires impliquant des milliards de ventes et des milliers d’emplois.

L’homme de 66 ans a été nommé directeur général de l’Organisation mondiale du commerce par les représentants des 164 pays membres, selon un communiqué.

«Notre organisation est confrontée à de nombreux défis, mais en travaillant ensemble, nous pouvons collectivement rendre l’OMC plus forte, plus agile et mieux adaptée aux réalités d’aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

Sa première priorité sera de s’attaquer aux conséquences de la pandémie du COVID-19 et de «mettre en œuvre les réponses politiques dont nous avons besoin pour relancer l’économie mondiale».

La nomination est intervenue après que le président américain Joe Biden a approuvé sa candidature, qui avait été bloquée par l’ancien président Donald Trump.

La décision de Biden était une étape vers son objectif de soutenir des approches plus coopératives des problèmes internationaux après l’approche «l’Amérique d’abord» de Trump qui a lancé de multiples différends commerciaux.

Mais débloquer la nomination n’est que le début du règlement des différends commerciaux lancés par Trump et du règlement des préoccupations des États-Unis concernant l’OMC à cette date à l’administration Obama. Les États-Unis avaient bloqué la nomination de nouveaux juges à l’organe d’appel de l’OMC, bloquant essentiellement leur capacité à résoudre des différends commerciaux étendus et complexes.

Les États-Unis soutiennent que l’OMC est « lente » mais renverse l’opposition à Okonjo-Iweala

Le gouvernement américain a fait valoir que l’organisation commerciale est lente et bureaucratique, mal équipée pour gérer les problèmes posés par l’économie dominée par l’État chinois et indûment restrictive sur les tentatives américaines d’imposer des sanctions aux pays qui subventionnent injustement leurs entreprises ou exportent à des bas prix.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a renversé l’opposition de Trump et a exprimé son «fort soutien» à Okonjo-Iweala et a déclaré qu’elle «apporte une richesse de connaissances en économie et en diplomatie internationale.» Elle est la première responsable africaine et la première femme à détenir le travail.

Okonjo-Iweala, anciennement ministre des Finances du Nigéria, a fait 25 ans de carrière à la Banque mondiale, où elle est passée au deuxième poste de directrice générale. Elle détient la citoyenneté américaine et nigériane.

La ministre sud-coréenne du commerce, Yoo Myung-hee, avait retiré sa candidature, laissant Okonjo-Iweala comme seul choix. Son prédécesseur, Roberto Azevedo, a démissionné le 31 août, un an avant l’expiration de son mandat.

Trump a accusé à plusieurs reprises l’OMC de traitement injuste des États-Unis, a lancé une guerre commerciale avec la Chine au mépris du système de l’OMC et a menacé de retirer complètement les États-Unis de l’organisme commercial. Trump a également imposé des tarifs de 25% sur l’acier qui frappaient les alliés européens pour des raisons de sécurité nationale, une justification qui allait au-delà des mesures commerciales normalement utilisées dans le cadre des règles de l’OMC pour traiter les plaintes relatives au commerce déloyal.

Jusqu’à présent, Biden n’a pas dit si les États-Unis débloqueraient les nominations en appel, et il n’a pas non plus retiré les tarifs sur l’acier, qui sont soutenus par l’industrie sidérurgique américaine et les groupes syndicaux.

L’Organisation mondiale du commerce est un organisme international qui s’occupe des règles du commerce entre les nations. En son cœur se trouvent les accords de l’OMC, négociés entre la plupart des nations du monde et ratifiés dans leurs législatures.