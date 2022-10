Le Nigérian Buhari propose un budget record de 47,3 milliards de dollars pour 2023

ABUJA, Nigeria – Le président nigérian Muhammadu Buhari lance un plan ambitieux pour développer l’économie de la nation ouest-africaine et mettre fin à ses problèmes de sécurité avec des dépenses publiques record au cours du prochain exercice. Les dépenses record de 20,5 billions de nairas (47,3 milliards de dollars) proposées “reflètent les graves défis” auxquels le Nigeria est confronté et contiennent “les réformes clés nécessaires pour y faire face”, a déclaré Buhari aux législateurs lors de la présentation du budget dans la capitale Abuja vendredi.

Le budget qui devrait être approuvé et entrer en vigueur en janvier 2023 est supérieur de 19 % aux dépenses publiques de cette année et est également le plus élevé jamais enregistré par le Nigéria, donnant la priorité à la viabilité budgétaire, à la croissance économique et à la sécurité.

Alors que le Nigeria lutte toujours contre l’extrémisme violent dans son nord-est et les attaques armées dans les régions du nord-ouest et du centre, entraînant la perte de milliers de vies l’année dernière, Buhari a alloué le plus de fonds à la défense et à la sécurité intérieure.

Au moins 5,3 billions de nairas (12,2 milliards de dollars), soit 26 % du budget proposé, doivent être consacrés aux dépenses d’investissement dans le cadre d’un plan ambitieux sur lequel le gouvernement national mise pour construire des infrastructures clés et créer des emplois dans la plus grande économie d’Afrique où de nombreuses années de la mauvaise gouvernance et la corruption ont étouffé le développement.

“Le budget 2023 a été préparé dans une économie mondiale très difficile qui est affaiblie par les effets persistants de la pandémie de COVID-19, une inflation élevée, des prix élevés du pétrole brut entraînant le coût énorme (d’une subvention à l’essence) et les retombées négatives de la Guerre russo-ukrainienne », a déclaré Buhari, qui doit quitter ses fonctions de président l’année prochaine après les élections générales de février.

Avec une croissance économique projetée de 3,7% et 16,87 billions de nairas (38,9 milliards de dollars) de revenus attendus du gouvernement fédéral en 2023, Buhari a déclaré que le Nigeria visait à atteindre “une croissance plus élevée, plus inclusive, diversifiée et durable” avec le budget proposé.

Des emprunts extérieurs à hauteur de 8,8 billions de nairas (20,3 milliards de dollars) financeraient le déficit budgétaire, a déclaré Buhari, au milieu des inquiétudes suscitées par la dette publique élevée du pays de 41 billions de nairas (96,7 milliards de dollars) en mars. Le pays a également raté la hausse des prix du pétrole avec une production de brut limitée imputée au vol de pétrole.