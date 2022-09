Le Nigérian Buhari promet l’équité lors des élections anticipées

ABUJA, Nigeria (AP) – Le président nigérian a déclaré mercredi que les 18 candidats en lice pour devenir son successeur se présenteront à une élection “libre et équitable” l’année prochaine.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré à l’Assemblée générale des Nations unies que son objectif avant de quitter ses fonctions était de mettre en place “un processus d’élections libres, équitables, transparentes et crédibles par lesquelles les Nigérians élisent les dirigeants de leur choix”.

« Le nôtre est un vaste pays renforcé par sa diversité et ses valeurs communes de travail acharné, de foi durable et de sens de la communauté. Nous avons beaucoup investi pour renforcer notre cadre pour des élections libres et équitables », a déclaré Buhari.

Une seule femme figure parmi les 18 candidats à la présidence répertoriés par la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, ou INEC, mardi. Le monde politique nigérian reste dominé par les hommes et les femmes accèdent rarement aux postes de direction.

Les analystes avaient prédit que les élections de février 2023 seraient une course à deux entre Bola Tinubu, 70 ans, ancien gouverneur de Lagos du Congrès All Progressives de Buhari, et l’ancien vice-président Atiku Abubakar, 75 ans, qui s’est classé deuxième à l’élection présidentielle de 2019.

Cependant, la popularité croissante de Peter Obi, ancien gouverneur de l’État d’Anambra, dans le sud-est du Nigéria, l’a placé devant les autres candidats, selon un récent sondage.

La commission électorale prévoyait que 95 millions d’électeurs participeraient aux élections de février. Les crises sécuritaires et économiques ont causé des difficultés à bon nombre des plus de 200 millions de citoyens du pays le plus peuplé d’Afrique.

Bien qu’il soit l’un des principaux producteurs de pétrole du continent, le Nigeria est aux prises avec un taux de chômage de 33 % et un taux de pauvreté de 40 %, selon les dernières statistiques gouvernementales. Le pays a également combattu une insurrection des rebelles extrémistes islamiques dans le nord-est, ainsi que la violence armée qui se propage maintenant dans certaines parties des régions du nord-ouest et du sud-est.

De tels défis font de l’élection présidentielle une “bataille pour l’âme du pays”, a déclaré Idayat Hassan, qui dirige le Centre pour la démocratie et le développement axé sur l’Afrique de l’Ouest.

Chinedu Asadu, Associated Press