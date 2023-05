Le Nigérian Bola Tinubu a prêté serment en tant que président au milieu des espoirs et du scepticisme

Associated Press (AP) – Le Nigérian Bola Tinubu a prêté serment en tant que président du pays le plus peuplé d’Afrique à une période de défis sans précédent, laissant certains citoyens espérer une vie meilleure et d’autres sceptiques quant à la performance de son gouvernement.

L’ancien gouverneur de Lagos, pôle économique du Nigeria, Tinubu, 71 ans, a prêté serment comme président du Nigeria à Abuja, la capitale, en présence de milliers de Nigérians et de plusieurs chefs de gouvernement. Il succède au président Muhammadu Buhari à la tête d’un pays qui devrait devenir d’ici 2050 le troisième pays le plus peuplé du monde, à égalité avec les États-Unis après l’Inde et la Chine.

Il a promis de s’appuyer sur les efforts de Buhari pour offrir des dividendes démocratiques aux citoyens d’un pays où les crises de sécurité meurtrières, la pauvreté généralisée et la faim ont laissé de nombreuses personnes frustrées et en colère. Et avec son élection toujours contestée devant les tribunaux par les partis d’opposition et parmi de nombreux jeunes Nigérians, Tinubu s’est également engagé à réunifier le pays.

Son manifeste «d’espoir renouvelé» donne la priorité à la création d’emplois suffisants et à l’augmentation de la production locale de biens, à l’investissement dans l’agriculture et les infrastructures publiques, à l’offre d’opportunités économiques pour les plus pauvres et les plus vulnérables ainsi qu’à la création d’une meilleure architecture de sécurité nationale pour faire face à toutes les formes d’insécurité.

Cependant, les plans ambitieux de Tinubu pourraient être menacés au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir par une montagne de défis, allant de l’insécurité à la crise budgétaire, en passant par la pauvreté et l’aggravation du mécontentement public à l’égard de l’État, a déclaré Mucahid Durmaz, analyste principal pour l’Afrique de l’Ouest à la société de renseignement sur les risques Verisk. Maple Croft.

Certains analystes affirment également que les promesses faites par Tinubu et l’espoir qu’elles apportent rappellent le moment où Buhari a été élu pour la première fois président en 2015 en tant qu’ancien chef d’État militaire. Ses priorités étaient de lutter contre l’insécurité et de construire l’économie mais il a fini par ne pas répondre aux attentes de beaucoup.

« Aucun président nigérian n’est entré en fonction avec autant de bonne volonté de la part des citoyens que le président Buhari, mais aucun autre président ne l’a gaspillée aussi rapidement que le président Buhari », a déclaré le Dr Seun Kolade, expert nigérian en développement et professeur agrégé à l’Université De Montfort. Royaume-Uni « En termes d’attentes et de ce qui est possible, il s’agit de huit années très médiocres, c’est un euphémisme. »

Dans la capitale nigériane, Abuja, les habitants ont identifié les difficultés économiques et l’insécurité comme les plus grands défis auxquels ils ont été confrontés pendant les huit années de règne de Buhari. « Les gens ont vraiment souffert (durant) cette période. Des gens meurent par manque d’argent, et je prie et j’espère que nous ne reviendrons plus sur ce genre de choses sous le nouveau président », a déclaré la princesse Taiwo, une vendeuse de fruits.

Après que Sunday Imoke ait perdu son frère dans un attentat à la bombe dans la banlieue de Nyanya en 2014, le commerçant a rejoint des millions de personnes pour voter contre le président de l’époque, Goodluck Jonathan, dans l’espoir d’un pays plus sûr. Mais ses espoirs ont été déçus par le président sortant, a-t-il dit.

« Sous Buhari, beaucoup de gens sont morts. Buhari n’a pas bien fait, il n’a rien fait et il n’a pas eu la crainte de Dieu », a déclaré Imoke.

Bien avant l’arrivée au pouvoir de Buhari en 2015, le développement du Nigéria a ralenti pendant de nombreuses années sous le poids d’une mauvaise gouvernance et d’une corruption endémique, ce qui rend difficile pour les citoyens de bénéficier des revenus élevés du pays en tant que premier producteur de pétrole d’Afrique.

Bien qu’il ait réduit le pouvoir des extrémistes islamiques dans le nord-est et ait construit des infrastructures clés à l’aide de prêts étrangers, beaucoup pensent que la qualité de vie et le niveau de vie se sont réduits sous Buhari. Ils citent l’aggravation de l’insécurité dans d’autres régions du pays, la pauvreté croissante ainsi qu’une économie aux prises avec un chômage record, une inflation à un sommet de 18 ans de 22,2 % et une dette croissante.

« Lorsque vous combinez le manque d’opportunités dans un environnement handicapant avec une forte population de jeunes frustrés, c’est une bombe à retardement et c’est l’histoire du Nigeria au cours des 50 dernières années et Buhari a aggravé la situation », a déclaré l’expert en développement Kolade.

Venant du Congrès All Progressives au pouvoir, qui a été poursuivi par des allégations de corruption, l’émergence de Tinubu en tant que président élu du Nigeria a également suscité des inquiétudes quant à la transparence de son mandat.

Bien qu’il ait souvent parlé de rassembler les meilleures mains pour diriger le Nigeria, le problème de la nation n’a jamais été la qualité des fonctionnaires, mais la responsabilité, a déclaré Leena Koni Hoffmann-Atar, membre associée du programme Afrique du groupe de réflexion Chatham House.

« Ce que nous sous-estimons, c’est que pour que les institutions de l’État soient renforcées, au-delà du caractère et de la compétence des individus, vous devez avoir des processus de responsabilisation. Et il reste à voir si la responsabilité dans les institutions de l’État sera renforcée sous son administration », a déclaré Hoffmann-Atar.

Tinubu doit également agir rapidement et de manière décisive pour faire face aux crises sécuritaires du Nigeria, le pays étant déjà dans une situation critique, ont déclaré des analystes.

« Il y a déjà une perte de confiance très importante dans le gouvernement en tant que protecteur des citoyens », a déclaré Nnamdi Obasi, conseiller principal pour le Nigeria à l’International Crisis Group. « Si le nouveau gouvernement n’agit pas de manière très décisive, nous aurions plus de personnes cherchant leur propre auto-assistance et protection. »

Parmi ceux qui envisagent maintenant de se protéger figurent des villageois du district de Mangu, dans l’État du Plateau, dans le centre-nord du pays, où des hommes armés ont tué plus de 100 personnes lors d’une attaque nocturne au début du mois de mai. Yaputat Pokyes, l’un des survivants, a déclaré que tout ce qu’ils attendaient du nouveau président, c’était de les aider à rester en vie.

« S’il vient, il devrait donner aux gens la sécurité dont ils ont besoin », a déclaré Pokyes. « Nous ne dormons plus à cause de la peur ; nous ne savons pas quand les assaillants reviendront.

Chinedu Asadu (abuja, Nigéria), Associated Press