Le Nigeria se précipite pour aider les victimes des inondations, alors que le nombre de morts dépasse les 600

Le nombre de morts des inondations au Nigeria cette année est passé à 603 alors que les autorités locales se précipitent pour fournir des articles de secours à des centaines de milliers de personnes évacuées de leurs maisons submergées.

Plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées par la catastrophe, qui a touché des personnes dans 33 des 36 États du Nigeria, a annoncé dimanche le ministère des Affaires humanitaires du pays.

Au moins 340 000 hectares de terres ont également été touchés, aggravant les craintes de ruptures d’approvisionnement alimentaire. Le conflit armé a déjà menacé la production dans les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, qui produisent une grande partie de ce que le pays mange.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné à “toutes les personnes concernées de travailler pour le rétablissement de la normalité”, selon un communiqué publié par la présidence.

Le Nigeria connaît des inondations annuelles, en particulier dans les zones côtières, mais les inondations de cette année sont les pires depuis plus d’une décennie. Les autorités attribuent la catastrophe de cette année à la libération de l’excès d’eau du barrage de Lagdo au Cameroun voisin et aux pluies plus fortes que d’habitude qui s’étaient accumulées depuis le début de l’été.

Les inondations ont aggravé la crise humanitaire au Nigeria, où la violence armée – en particulier dans la région troublée du nord – a déjà déplacé plus de trois millions de personnes, selon l’Observatoire des déplacements internes.

Les gens se tiennent sur la rive de la rivière Benue après le retrait des eaux de crue à Lokoja le 13 octobre. (Afolabi Sotunde/Reuters)

Sadiya Umar Farouq, ministre nigériane des affaires humanitaires, a averti que cinq États risquaient toujours de subir des inondations jusqu’à la fin novembre.

“Nous appelons les gouvernements des États respectifs, les conseils des gouvernements locaux et les communautés à se préparer à de nouvelles inondations en évacuant les personnes vivant dans les plaines inondables vers les hauteurs”, a déclaré Farouq.

La semaine dernière, Buhari a approuvé 12 000 tonnes de céréales pour les victimes des inondations, a déclaré le ministre des Affaires humanitaires.

La semaine dernière également, des images de drones à Lokoja – une ville du centre-nord de l’État de Kogi, au confluent des fleuves Niger et Bénoué, qui a subi des semaines d’inondations – ont montré des dizaines de maisons et d’entreprises submergées.

“Je n’ai jamais vu une telle chose”, a déclaré à Reuters un habitant, Khalid Yahaya Othman, en regardant ses réservoirs de carburant submergés et les rues voisines gorgées d’eau.

“Quand cette eau arrivait, nous n’avions jamais envisagé qu’elle vienne et… recouvre le réservoir”, a-t-il déclaré.

La compagnie pétrolière d’État NNPC a accusé les inondations, qui ont bloqué une route clé de Lokoja, d’être responsables d’une pénurie de carburant dans la capitale, Abuja.

La compagnie d’électricité camerounaise Eneo a annoncé le mois dernier qu’elle libérerait l’eau du barrage en septembre et octobre après que son réservoir ait atteint 91% de sa capacité.