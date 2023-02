Le Nigeria retarde son projet de remplacement de ses billets après des scènes chaotiques aux guichets automatiques

Abuja, Nigéria

CNN

—



Le Nigeria a été contraint mercredi de retarder son projet de remplacer ses billets par une monnaie repensée après des scènes chaotiques aux guichets automatiques alors que des millions de personnes luttaient pour mettre la main sur le nouvel argent.

Les anciens billets du pays devaient cesser d’avoir cours légal à partir du 11 février, mais la Cour suprême du pays a suspendu ce délai parce que les banques n’étaient pas en mesure de débourser suffisamment de nouveau naira.

Nigérians ont été passer des heures dans de longues files d’attente aux distributeurs automatiques depuis la fin du mois dernier après s’être précipités pour déposer les anciens billets avant la date limite initiale du 31 janvier. Mais ils n’ont pas été en mesure de retirer suffisamment de nouvelles versions pour faire face à leurs dépenses quotidiennes.

Cette pénurie a provoqué des humeurs effilochées et des difficultés indicibles pour des millions de Nigérians, en particulier ceux qui travaillent dans l’économie informelle basée sur l’argent et pour les citoyens qui vivent dans les zones rurales.

Les Nigérians disent avoir du mal à payer la nourriture et les transports en commun car les vendeurs rejettent les paiements électroniques. La pression sur l’infrastructure bancaire a provoqué la défaillance de nombreux serveurs, ont déclaré plusieurs sources à CNN.

En novembre de l’année dernière, le président Muhammadu Buhari a dévoilé la monnaie repensée dans le but de freiner la contrefaçon et la thésaurisation de grosses sommes en dehors du système bancaire.

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Godwin Emefiele, a déclaré en janvier que sur 3,23 billions de nairas nigérians (6,9 milliards de dollars) en circulation en octobre de l’année dernière, “seulement 500 milliards de nairas appartenaient au secteur bancaire”, tandis que 2,7 billions de nairas (5,8 milliards de dollars) était « détenu en permanence dans les maisons des gens ».

Emefiele a ajouté qu’environ 1,9 billion de nairas (environ 4 milliards de dollars) ont jusqu’à présent été restitués au système bancaire depuis l’introduction des nouveaux billets. en novembre.

Les factures remaniées étaient destinées à remplacer les anciennes séries de billets de 200, 500 et 1 000 nairas le 31 janvier, mais une prolongation de 10 jours a été annoncée à la suite d’un tollé généralisé concernant le calendrier.

Les nouveaux billets ressemblent beaucoup à ceux en circulation avec un changement de couleur comme seule différence significative. Les nouveaux billets en naira sont cependant “fortifiés avec des éléments de sécurité qui les rendent difficiles à contrefaire”, a déclaré le président Buhari l’année dernière.

Abulrahman Abdullahi, qui vit à Abuja, la capitale nigériane, a déclaré à CNN qu’il avait besoin d’argent rapidement car il manquait de nourriture et était incapable de se réapprovisionner. Dans tout le pays, les banques sont de plus en plus devenues la cible d’une colère croissante face à la recherche frustrante des nouveaux billets en naira.

Des Nigérians en colère vandalisent les locaux de la Banque à cause de la frénésie des nouveaux billets en naira. C’est le Nigeria dans lequel nous sommes.pic.twitter.com/rJowP5z6Jv — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) 3 février 2023

L’économie largement informelle du Nigeria dépend principalement de l’argent liquide, mais le CBN tente d’encourager les gens à utiliser davantage les services bancaires électroniques, une politique jugée prématurée par les analystes.

Les Nigérians comptent désespérément sur leurs banques pour distribuer de nouveaux billets après la date limite du 10 février pour échanger l’ancienne monnaie a vu beaucoup se démener pour déposer leurs vieux billets. Les banques, cependant, n’ont pas assez des nouvelles notes à faire le tour, alimentant la colère des individus, dont certains ont vandalisé biens bancaires ou dépouillés de leurs sous-vêtements en rage, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

“Je suis ici depuis des heures”, a déclaré Abdullahi à CNN, alors qu’il luttait pour garder sa place dans une file d’attente tapageuse qui s’était formée à un guichet automatique bancaire dans la capitale nigériane Abuja.

« Je dois acheter des denrées alimentaires. Cela a été très difficile pour moi. Le nombre de fois que je mange par jour a été réduit à deux car si je manque de nourriture, je ne pourrai peut-être pas me réapprovisionner », a-t-il déclaré.

Dans une banque voisine, le personnel a demandé aux clients de ne pas retirer plus de 10 000 nairas (22 $) par personne de son guichet automatique. Les clients d’autres banques ont été invités à retirer seulement 1 000 nairas (moins de 3 dollars) du distributeur automatique de billets.

Dans un supermarché de Lagos, l’argent liquide de la machine était limité à seulement 1 000 nairas (moins de 2 dollars) malgré les longs délais d’attente.

“Que pouvons-nous faire avec 1 000 nairas !, Ce gouvernement ne se soucie pas de nous”, a déclaré le gardien de sécurité Joel Johnson à CNN.

Le gouvernement et la CBN ont subi des pressions et les gouverneurs de trois États nigérians contestent devant les tribunaux le court délai imparti pour échanger les anciens billets contre de nouveaux, qui, selon eux, pourraient conduire à «l’effondrement de la loi et de l’ordre» avant le vote présidentiel crucial plus tard ce mois-ci.

Pour aggraver les choses, les Nigérians sont également confrontés à de longues files d’attente pour le carburant à travers le pays, ce qui entraîne une colère et une frustration croissantes face aux manifestations qui éclatent dans certaines parties du pays alors que les citoyens s’insurgent contre les difficultés causées par la rareté de la monnaie et la hausse des prix du carburant.

Une personne aurait été tuée dans des affrontements entre manifestants et policiers dans la troisième ville la plus peuplée du Nigeria, Ibadan, selon les médias locaux.

Manifestation à Ibadan contre les billets de Naira et la pénurie de carburant pic.twitter.com/eHcChuwPOf – AIT (@AIT_Online) 3 février 2023

L’économiste Bismarck Rewane a déclaré à CNN Nigeria que la transition vers de nouveaux billets aurait pu être mieux gérée, ajoutant que la rareté des nouveaux billets nuirait à l’économie du pays.

“Cela entraînera des perturbations et une contraction de l’activité économique”, a déclaré Rewane. “Les chiffres du PIB pour le premier trimestre de l’année seront affectés.”

La CBN assure que «les files d’attente aux guichets automatiques disparaîtront bientôt» tout en ordonnant aux banques commerciales de payer les nouveaux billets au comptoir, cependant, «sous réserve d’une limite de paiement quotidienne maximale de 20 000 N (43 $)».

Le président Buhari a déclaré qu’il était “conscient des pénuries de liquidités et des difficultés auxquelles sont confrontés les particuliers et les entreprises, en raison de la refonte du naira”, mais assuré Nigérians d'”améliorations significatives d’ici à la date limite du 10 février”.

La pénurie actuelle de liquidités n’est pas la seule pénurie à laquelle les Nigérians sont confrontés.

Une pénurie de carburant qui dure depuis un an s’est aggravée au cours des dernières semaines, laissant de nombreux Nigérians à court d’argent incapables d’acheter de l’essence, dont le prix a triplé dans certaines régions du pays.

La compagnie pétrolière d’État NNPC attribue la pénurie persistante à problèmes de distribution. Les analystes disent que les pénuries de carburant pourraient entraver les chances du parti au pouvoir lors du scrutin de février.

“Cela a des implications pour la politique, en ce sens que le parti au pouvoir souffre d’une certaine désapprobation de la part des électeurs en raison des difficultés auxquelles ils sont confrontés”, a déclaré le principal analyste politique Sam Amadi.

“Les gens vont enregistrer le gouvernement comme un échec … et cela peut avoir un impact sur la fortune du parti au pouvoir”, a déclaré Amadi à CNN.

Le président Buhari exerce un dernier second mandat et le parti au pouvoir espère qu’il sera remplacé par le candidat Bola Tinubu, un ancien gouverneur de l’État le plus riche du pays, Lagos.

Amadi suggère que la pénurie du nouveau naira pourrait avoir un impact positif sur les prochaines élections.

“Cela peut en fait réduire l’achat de votes s’il est bien géré, ce qui est probablement (l’un des) objectifs stratégiques de la politique monétaire autour du nouveau naira”, dit-il.

L’achat de votes a été une caractéristique de Les élections au Nigeria, qui ont été entachées par la violence et la fraude ces dernières années.