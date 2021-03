Le Nigeria reçoit près de 4 millions de vaccins de COVAX

Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique, avec une population de plus de 200 millions d’habitants, et il a récemment connu une vague de cas de COVID-19. Mardi, le pays d’Afrique de l’Ouest a enregistré un total de 156 017 cas, dont 1 915 décès.

La livraison de mardi fait partie d’une première vague de vaccins arrivant au Nigéria qui se poursuivra au cours des prochains jours et semaines, selon le communiqué.

«Après un an d’interruptions dues à la pandémie du COVID-19, nous célébrons aujourd’hui les efforts déployés pour acheminer le vaccin vers le Nigéria. Avec plus de 150 000 Nigérians infectés par le virus et plus de 1 800 vies perdues, la voie du rétablissement pour le peuple nigérian peut enfin commencer », a déclaré Peter Hawkins, Représentant national de l’UNICEF au Nigéria. «C’est une opportunité très importante – l’arrivée des vaccins COVID-19 au Nigéria est essentielle pour contenir la pandémie. Le seul moyen de sortir de cette crise est de s’assurer que les vaccinations sont accessibles à tous. «

Selon l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF, le programme COVAX devrait livrer environ 90 millions de doses de vaccins COVID-19 à l’Afrique au premier trimestre de 2021, dans le cadre de la plus grande opération d’achat et de fourniture de vaccins de l’histoire. Le Nigéria est l’un des 92 pays dans le monde qui recevront des vaccins gratuits dans le cadre de l’initiative COVAX. 90 autres pays et huit territoires ont accepté de payer les doses.

Cependant, l’initiative COVAX a été entravée par la gamme de doses mondiale très limitée et les problèmes logistiques qui ont ralenti la distribution mondiale des vaccins. Le programme très attendu n’a pas espéré pouvoir fournir des vaccins aux personnes les plus vulnérables du monde de si tôt.

Le Ghana lance sa campagne de vaccination mardi, après être devenu le premier pays à recevoir les vaccins COVAX la semaine dernière, avec 600 000 doses du vaccin AstraZeneca. La campagne de vaccination du 2 au 15 mars se déroulera dans 43 districts qui y sont l’épicentre de la pandémie.

La Côte d’Ivoire, qui a reçu 504 000 doses la semaine dernière, a commencé à se faire vacciner lundi dans la capitale commerciale Abidjan.

«Il s’agit d’une étape importante pour le pays et la mission de l’installation COVAX de mettre fin à la phase aiguë de la pandémie en permettant un accès équitable à ces vaccins dans le monde entier. Nous sommes heureux de voir le Nigéria parmi les premiers à recevoir des doses de COVAX », a déclaré Thabani Maphosa, directeur des programmes de pays chez Gavi, l’alliance des vaccins.