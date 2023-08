Le Nigeria pourra-t-il dépasser la dangereuse Lauren James pour atteindre le rare quart de finale de la Coupe du monde ?

Cela fait près de 25 ans que les Super Falcons du Nigeria se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et tout ce qui les empêche de répéter cet exploit lundi sont Lauren James et les Lionnes d’Angleterre.

Un coup franc de dernière minute du Brésil dans le temps supplémentaire a mis fin aux rêves de l’équipe de 1999 de se qualifier pour les demi-finales, mais à ce moment-là, leur style offensif de cape et d’épée, leurs coiffures multicolores et leurs célébrations flamboyantes avaient déjà captivé l’imagination collective des monde du foot.

Mercy Akide*, la star de cette équipe, a ensuite été nommée la toute première joueuse africaine de l’année, a terminé dans le Top 10 de la joueuse de l’année de la FIFA et est devenue la toute première femme du continent à jouer. football professionnel à l’étranger.

Le Nigeria est devenu un mastodonte sur le continent, et les Super Falcons exercent désormais leur métier dans le monde entier, avec des stars comme Asisat Oshoala de Barcelone et Chiamaka Nnadozie du Paris FC faisant régulièrement la une des journaux.

La légende nigériane Mercy Akide, vue ici en 2002 avec la légende de l’USWNT Julie Foudy, a représenté l’esprit de San Diego dans la première ligue professionnelle féminine des États-Unis. Jeff Gross/Getty Images

Mais ils ont rarement réussi à transformer le papier de talent en succès mondial en dehors de l’Afrique, et c’est là que réside le défi contre la superstar de Chelsea James et sa compagnie d’attaquants.

Akide, qui faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde de 1995 lorsque le Nigeria a affronté l’Angleterre pour la première fois, a déclaré que leur amélioration avait été phénoménale, déclarant à ESPN : « Nous avons perdu contre eux à l’époque, et c’était une équipe différente, mais cette équipe est meilleure que celle qui a battu nous.

« Ils sont très mobiles, très rusés et nos milieux de terrain ne peuvent pas leur donner un pouce d’espace pour opérer. »

La constance impitoyable de l’Angleterre n’est pas un hasard. En James, ils ont un véritable talent de capacité très dangereuse et sa combinaison avec Lauren Hemp et Rachel Daly en tête, apporte un dynamisme et une fluidité que les équipes ont eu du mal à gérer.

« Elle [James] est très technique devant le but », a déclaré Akide. « Ils ne peuvent pas lui donner ne serait-ce qu’un petit pouce, car elle peut manipuler le ballon et elle peut aussi bien le frapper.

« Elle joue avec beaucoup de grâce. C’est ce qui me fascine juste en la regardant. Elle rend le football si facile et c’est pourquoi nos joueurs doivent la marquer très fort. »

Lauren James est une menace massive que le Nigeria devra neutraliser s’il veut dépasser l’Angleterre pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine pour la deuxième fois seulement. Isabel Infantes/PA Images via Getty Images

Ce ne sera pas une tâche facile, car James a tendance à se faufiler dans des poches d’espace aveugle. Mais l’équipe de l’entraîneur Randy Waldrum, jusqu’à présent dans ce tournoi, a montré qu’elle peut garder sa forme et résister à un siège offensif tout en offrant ses propres menaces en transition.

Waldrum a également construit une équipe si avare à l’arrière qu’ils n’ont encaissé que deux buts en trois matchs. C’est le nombre de buts le plus bas jamais enregistré par cette équipe en Coupe du monde, et il s’appuie sur une structure défensive très disciplinée.

Cette discipline à l’arrière fera l’objet d’un examen très attentif lorsqu’ils joueront contre l’Angleterre, qui a marqué huit fois jusqu’à présent lors de cette Coupe du monde. Bien que six d’entre eux soient venus lors de leur dernier match de groupe contre la Chine, les Lionnes se sont avérées être des buteuses régulières avant de s’envoler pour l’Australie.

Lors des éliminatoires de la Coupe du monde, ils ont marqué 80 buts en 10 matchs. En route vers le titre du Championnat féminin de l’UEFA, elles n’ont été que légèrement moins impitoyables, inscrivant 22 buts en six matchs, dont un 8-0 contre la Norvège, 5-0 contre l’Irlande du Nord et 4-0 contre la Suède, en plus d’étroites s’impose face à l’Espagne puis à l’Allemagne en finale.

Les trois premiers de Rasheedat Ajibade, Ify Onumonu et Uchenna Kanu ont apporté leur propre style de dynamisme, de rythme et de jeu de liaison qui s’est avéré efficace sinon pour marquer des buts, mais pour créer une tonne d’occasions qui maintiennent les défenses adverses honnêtes.

Cette équipe nigériane, si talentueuse sur le papier, peut-elle convertir sa forme individuelle pour ses clubs en un effort d’équipe suffisant pour battre l’Angleterre à la Coupe du monde et atteindre son premier quart de finale en 25 ans ? Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Il y a aussi une bonne nouvelle pour les Nigérians. Desire Oparanozie, qui n’a pas encore tapé dans un ballon de colère, s’est entraîné avec l’équipe et semble susceptible de jouer un rôle. Son excellent jeu de maintien, sa force et sa capacité à travailler quelque chose à partir de rien de près seront indispensables alors que les Super Falcons planifient leur test le plus difficile du tournoi.

À l’arrière, Michelle Alozie et Ashleigh Plumptre auront les mains pleines face à Hemp et Daly tandis que Halimatu Asinde aura besoin de l’aide de Toni Payne et Ajibade pour contenir les courses sournoises de James.

L’entraîneur adjoint Terry Eguaoje admet que ce sera une question difficile, déclarant à ESPN : « Nous ne sous-estimons pas ces dames. Elles sont très, très bonnes.

« Il s’agira pour nous d’identifier et d’exploiter leurs faiblesses, tout en travaillant à limiter nos propres faiblesses et en profitant de nos atouts.

« Nous savons qu’ils ont des joueurs dangereux, et nous en tiendrons compte dans notre stratégie. Mais ils savent que nous avons aussi des joueurs dangereux, donc ils devront également faire attention à la façon dont ils nous attaquent. »

L’Angleterre est la favorite des bookmakers, mais les Super Falcons ont montré qu’ils étaient d’humeur historique. Et leur objectif est d’être sur le même piédestal sacré que cette promotion de 1999.

REMARQUE: l’écrivain ESPN Colin Udoh est marié à Mercy Akide