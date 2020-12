LAGOS: Le Nigéria a ordonné à toutes les entreprises de télécommunications, y compris des géants tels que Airtel et MTN, de cesser de vendre des cartes SIM pendant qu’il vérifie le respect des règles, selon un communiqué de la Commission des communications du Nigéria.

La déclaration n’indiquait pas la durée de l’audit, mais indiquait que la CCN pourrait accorder des exemptions «là où c’est absolument nécessaire».

«Les opérateurs de réseau mobile (ORM) sont invités par la présente à suspendre immédiatement la vente, l’enregistrement et l’activation des nouvelles cartes SIM jusqu’à ce que l’exercice d’audit soit terminé et que le gouvernement ait donné la nouvelle direction», indique le communiqué.

Il a déclaré que l’audit vérifierait si les entreprises respectaient les règles d’enregistrement des cartes SIM.

Le Nigéria a créé les règles d’enregistrement de la carte SIM pour tenter d’empêcher les terroristes et les criminels d’utiliser des cartes SIM non enregistrées.

Les autres transporteurs nigérians touchés par l’annonce comprennent 9Mobile et Globacom Ltd.

MTN a déclaré avoir arrêté la vente, l’enregistrement et l’activation des cartes SIM comme indiqué. «Nous regrettons les désagréments occasionnés à certains de nos clients et nous nous engageons à travailler avec la CCN pour mener à bien l’audit prévu de manière efficace et transparente».

Airtel n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En 2015, le régulateur des communications a infligé à MTN Nigeria une amende de 1,04 billion de nairas pour ne pas avoir déconnecté les cartes SIM non enregistrées, mais MTN a négocié une amende réduite pour se frayer un chemin vers la cotation à la bourse nigériane.