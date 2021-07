Le Nigeria new-look prêt à prouver un point contre le Mexique à Los Angeles

Avec une nouvelle équipe nigériane affrontant le Mexique en Californie le 3 juillet, les Super Eagles participant au match amical ont plus en jeu que le match apparemment vide ne le suggère.

Les matchs amicaux du Nigeria contre le Mexique – trois nuls entre 2007 et 2014 – ont tous suivi le scénario traditionnel, consistant à être une mêlée entre deux équipes avec un peu plus que le droit de se vanter en jeu.

Le dernier de cette courte série de matches, qui est prévu samedi au LA Coliseum, a pris une importance supplémentaire pour les joueurs du côté du Nigeria, car ils jouent principalement leur football au Nigeria et n’ont pas souvent été choisis pour cette première équipe. .

Leur mission est de prouver qu’ils sont assez bons pour gagner des places dans l’équipe principale et rivaliser avec les stars basées en Europe qui jouissent des faveurs de l’entraîneur-chef Gernot Rohr. Seuls quelques-uns, comme le Montréalais Sunusi Ibrahim et le gardien de Tottenham U23 Joshua Oluwayemi, jouent à l’étranger.

Le joueur de 68 ans n’est pas un grand sélectionneur de joueurs de la ligue nationale nigériane, et depuis son entrée en fonction en 2016, il a clairement indiqué qu’il préférait choisir des joueurs ayant une expérience du football européen.

Rohr a déclaré précédemment à ESPN que même s’il sélectionnera les meilleurs joueurs dans les Super Eagles, les nouvelles commandes doivent être meilleures que les joueurs qu’il a actuellement, et il ne pense pas que ce soit le cas avec les joueurs de la NPFL.

Il a déclaré dans le passé : « Tout le monde sait, pas seulement au Nigeria, que les grands joueurs sont en Europe ou ailleurs dans la ligue professionnelle. Nous ne pouvons pas trouver de joueurs dans la ligue locale qui sont meilleurs que les autres. C’est le fait. «

L’entraîneur nigérian Gernot Rohr a tendance à favoriser fortement les joueurs qui évoluent dans des équipes nationales non nigérianes. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Mais si le Mexique s’attendait à une course facile d’une équipe nigériane affaiblie, le milieu de terrain d’Enyimba Anayo Iwuala s’empresse d’éteindre de tels espoirs, déclarant à ESPN que le match est une chance pour les joueurs locaux de renverser cette perception et de gagner le respect non seulement de leur entraîneur, mais les sceptiques.

Iwuala a déclaré: « C’est un match pour nous, les joueurs locaux, de faire nos preuves, d’essayer de prouver un point et de changer la mentalité des Nigérians et peut-être de l’entraîneur en leur faisant comprendre que nous avons de bons talents jouant dans la ligue nigériane.

« Que cela changera l’avis de l’entraîneur ou non, nous ne le savons pas vraiment, mais nous devons simplement sortir et nous présenter. »

Ils devront le faire avec l’entraîneur qui regarde et évalue depuis les tribunes plutôt que depuis la ligne de touche. Il a cédé la responsabilité de l’entraînement de cette équipe et de ce match au directeur technique nigérian et ancienne star de la Coupe du monde, Augustine Eguavoen.

Bien qu’Eguavoen soit plus que compétent, ayant entraîné lui-même les Super Eagles, cette décision de Rohr a suscité des critiques virulentes de la part du ministre nigérian des Sports Sunday Dare, qui était tellement furieux que Rohr ne s’occupe pas de l’équipe qu’il l’a accusé de discriminer les joueurs de la ligue locale. .

« La NFF doit rappeler Gernot Rohr à l’ordre, car nous ne pouvons pas avoir un entraîneur technique qui distinguera nos joueurs », a déclaré le ministre des Sports dans une interview aux journalistes après avoir rendu visite à l’équipe avant son départ pour les États-Unis.

« Ce sont des joueurs de football, ils ont des talents, vous ne pouvez pas faire de discrimination. Son attitude envers les joueurs à domicile est inacceptable. C’est négatif pour le développement de notre football dans ce pays, et j’appelle la NFF à le rappeler à l’ordre. »

Le gardien de Tottenham Under 23 Joshua Olywayemi a été appelé pour l’équipe nigériane en remplacement du capitaine de l’équipe blessé Ikechukwu Ezenwa. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Pourtant, Rohr a déclaré à ESPN qu’il était à Los Angeles pour voir l’équipe jouer et qu’il a laissé la porte ouverte à tous les artistes exceptionnels pour se frayer un chemin dans l’équipe A.

Il a déclaré: « Je pense que c’est une bonne opportunité pour les joueurs à domicile qui devraient être les meilleurs du pays en ce moment.

« C’est une opportunité contre le Mexique pour eux de montrer à l’entraîneur-chef qu’ils veulent monter plus haut. Donc la motivation sera là et je la regarderai avec beaucoup d’intérêt. Comme vous le savez, j’en ai déjà deux ou trois en nos Super Eagles, mais il peut encore y en avoir d’autres.

« Nous n’avons pas le temps de faire d’autres tests, nous l’avons déjà fait. Nous arriverons fin août, au camp de nos éliminatoires de la Coupe du monde, et là, nous devons travailler ensemble et ce n’est pas le moment de faire essais.

« La compétition est très difficile pour eux car les joueurs européens sont très expérimentés. Mais c’est bien de les voir bien travailler et nous verrons ce qui se passera. »

C’est toute la motivation dont Iwuala et ses coéquipiers ont besoin pour faire le show contre le Mexique. Les trois derniers matchs amicaux entre les deux équipes se sont soldés par des matchs nuls, mais l’attaquant d’Enyimba a déclaré que l’avantage supplémentaire du match pourrait permettre aux Nigérians de jouer avec plus d’entrain.

Il a déclaré: « Il y a tellement de facteurs impliqués lorsqu’il s’agit de gagner un match. Notre principale priorité est de nous présenter, de jouer en équipe, de faire voir au monde que nous avons ce qu’il faut pour affronter l’équipe du Mexique.

« Si la victoire vient à nous, nous la prendrons. Mais la chose la plus importante ici pour nous est de montrer aux Nigérians que nous avons ce qu’il faut pour contenir l’équipe mexicaine.

« Pour que nous obtenions un résultat contre cette équipe mexicaine, nous devons rassembler nos esprits, jouer en équipe, rester compacts et utiliser nos chances et essayer autant que possible de créer plus d’occasions et de les utiliser et de rester concentrés sur le jeu.

« Je crois que si nous avons tout cela ensemble, nous tirerons quelque chose de ce match. »

C’est un discours de combat, et un Mexique ferait bien d’en tenir compte s’il ne veut pas être embarrassé par une équipe nigériane B.