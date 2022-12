Le Nigeria limite les retraits aux guichets automatiques à 45 $ par jour en poussée vers la monnaie numérique

Le Nigéria commencera bientôt à restreindre les retraits aux guichets automatiques à seulement 45 $ par jour dans le cadre d’une poussée pour faire avancer le pays vers un économie sans numéraire.

La politique – qui s’appliquera également aux banques et au remboursement des achats – fait suite au lancement des billets de banque nouvellement conçus par la nation ouest-africaine pour contrôler la masse monétaire.

La Banque centrale du Nigéria a limité les retraits d’espèces hebdomadaires au comptoir à 100 000 naira (225 $) pour les particuliers et à 500 000 naira (1 124 $) pour les entreprises, avec des frais de traitement requis pour en avoir plus.

Lorsque la politique entrera en vigueur en janvier, les guichets automatiques ne distribueront plus les coupures élevées du Nigéria de 1 000 nairas (2,25 $) et 500 nairas (1,10 $) tandis que les retraits aux guichets automatiques et aux terminaux de point de vente seront également limités à 20 000 nairas (45 $) par jour. .

Haruna Mustafa, directeur de la supervision bancaire de la banque, a déclaré que les retraits en espèces peuvent être autorisés dans “des circonstances impérieuses, ne dépassant pas une fois par mois”.

Les décideurs politiques affirment que les limites de retrait et les récentes initiatives monétaires de la banque centrale attireraient davantage de personnes dans le système bancaire et freineraient la thésaurisation des devises, les flux illicites et l’inflation.

Mais d’autres analystes craignent que l’initiative ne nuise aux transactions quotidiennes que les particuliers et les entreprises effectuent, étant donné le manque de fiabilité des paiements numériques au Nigeria.

L’économie du Nigéria dépend fortement du “secteur informel” – des activités en dehors du cadre juridique et de la réglementation gouvernementale telles que l’agriculture, le commerce de rue et de marché et les transports publics. Dans ce secteur, où travaillent la plupart des Nigérians, les espèces sont généralement préférées pour les transactions car beaucoup n’ont pas de comptes bancaires.

Selon la Banque mondiale, seuls 45 % des adultes nigérians ont des comptes auprès d’institutions financières réglementées. En l’absence de comptes bancaires, les terminaux de point de vente sont devenus l’un des domaines d’inclusion financière à la croissance la plus rapide dans le pays.

