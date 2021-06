Le Nigeria interdit Twitter après la suppression du tweet du président

Dans le tweet supprimé par Twitter mercredi, M. Buhari a établi un lien entre la guerre civile au Nigeria il y a des décennies et attaques contre des bureaux de la commission électorale nationale par des incendiaires et des hommes armés.

Les utilisateurs nigérians de Twitter ont joué un rôle démesuré en essayant de demander des comptes à leur gouvernement. La plate-forme était l’une des principales formes de communication et de publicité pour les manifestants d’EndSARS, un mouvement dirigé par des jeunes qui a commencé par des appels à l’abolition d’une unité de police abusive et qui a conduit à des demandes beaucoup plus larges pour une meilleure gouvernance dans la plus grande démocratie d’Afrique de l’Ouest.