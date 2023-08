Le Nigeria exige la restitution des bronzes du Bénin après des vols au British Museum | Nouvelles du monde

Les autorités nigérianes et grecques ont exigé la restitution des trésors après le vol de milliers d’objets au British Museum.

Plus de 900 pièces de bronze du Bénin et les marbres du Parthénon – également connus sous le nom de marbres d’Elgin – sont désormais au centre d’appels renouvelés au rapatriement au milieu d’accusations On ne peut pas faire confiance à la sécurité du British Museum.

« Il est choquant d’entendre que les pays et les musées qui nous ont dit que les bronzes du Bénin ne seraient pas en sécurité au Nigeria, sont victimes de vols là-bas », a déclaré Abba Isa Tijani, directeur de la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria, s’adressant à Sky. Nouvelles.

Les objets, qui remontent au 16ème siècle, ont été retirés de Benin City après que les forces britanniques ont envahi le Royaume du Nigeria actuel en 1897.

« Ils font l’objet d’un pillage. Ils ont été illégalement sortis du pays », a déclaré M. Tijani, avant d’exiger que le British Museum restitue les trésors.

« Il n’est pas important qu’ils soient en sécurité là-bas. Ce n’est pas un problème. Le problème est qu’il s’agit d’objets volés et qu’ils devraient être restitués au Nigeria aux communautés auxquelles ils appartiennent. »

M. Tijani a déclaré que la nouvelle ministre des Arts, de la Culture et de l’Économie créative, Hannatu Musawa, écrirait au British Museum et au gouvernement britannique d’ici quelques semaines pour exiger le rapatriement immédiat des bronzes du Bénin.

Lire la suite : Le British Museum a été averti des vols il y a des années, affirme un expert en pierres précieuses

Objets vendus sur eBay

Cet appel est repris par les archéologues grecs qui ont déclaré à Sky News qu’eux aussi réorganisaient leurs efforts pour récupérer les trésors.

Les marbres du Parthénon, exposés au British Museum depuis le XIXe siècle, sont au centre d’un conflit international de longue date.

Despina Koutsoumba, présidente de l’Association grecque des archéologues, a déclaré que ses collègues étaient désormais choqués par la façon dont des objets peuvent être volés dans une institution aussi renommée.

« Nous lisons que ces objets ont été vendus sur eBay. C’est nouveau, les objets provenant des musées étant vendu sur eBay.

« Ce qui nous inquiète également, c’est que le British Museum était au courant (des vols) depuis 2021 et n’a pas annoncé ce qu’il avait fait. Quelles sont les procédures ? »

« Ils essaient de tirer sur le messager »

Le British Museum affirme avoir mené une enquête immédiate après des inquiétudes ont été soulevées en 2021. Dans un communiqué, Hartwig Fischer, directeur du British Museum, a déclaré : « Des inquiétudes n’ont été soulevées que concernant un petit nombre d’objets, et notre enquête a conclu que ces objets étaient tous retrouvés.

« Nous avons maintenant des raisons de croire que la personne qui a fait part de nos inquiétudes avait beaucoup plus d’objets en sa possession, et il est frustrant que cela ne nous ait pas été révélé car cela aurait facilité nos enquêtes. »

Mais le lanceur d’alerte, l’antiquaire Ittai Gradel, a déclaré que ses préoccupations avaient été ignorées.

« Je leur ai parlé des quelques objets pour lesquels j’avais la preuve absolue qu’ils provenaient du British Museum. J’ai dit : ‘J’ai toutes les informations dont vous auriez besoin, toute l’aide, je suis à votre entière disposition’. Ils n’ont jamais contactés et maintenant ils essaient de tirer sur le messager », a-t-il déclaré.

Le musée affirme avoir appelé la police après qu’un audit de l’année dernière ait révélé un problème plus grave. Des trésors vieux de 3 400 ans ont disparu et les vols se seraient déroulés sur plusieurs années.

L’enquête du musée a donné lieu à une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle un membre du personnel a été limogé. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:31

Un conservateur de musée limogé pour des trésors manquants



« Clairement opportuniste »

Tim Loughton, président du groupe parlementaire multipartite du British Museum, affirme que l’accent devrait être mis sur la récupération des objets manquants.

« Les autorités grecques et d’autres font preuve d’un opportunisme assez flagrant et, plutôt que d’être utiles et de dire : « Bon, que pouvons-nous faire parmi le monde archéologique pour aider le British Museum à récupérer ces objets », ils avancent des affirmations sur » « Eh bien, cela montre simplement que les marbres d’Elgin ne sont pas en sécurité au British Museum. C’est complètement absurde », a-t-il déclaré.

La collection du British Museum s’est enrichie depuis sa création en 1753. Les objets ont été acquis de diverses manières et nombre d’entre eux font désormais l’objet de questions ou de demandes de retour dans d’autres pays, notamment la collection Maqdala en Éthiopie, la pierre de Rosette en Égypte et deux grands moai en pierre de Rapa Nui (île de Pâques).