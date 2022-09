Le Nigeria est aux prises avec les pires inondations depuis des années ; 300 tués en 2021

Les inondations dans 27 des 36 États du Nigeria et dans la capitale ont touché un demi-million de personnes, dont 100 000 déplacés, a déclaré l’Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria. Plus de 500 ont été blessés, a-t-il ajouté.

Le Nigéria enregistre chaque année des inondations souvent dues à la non-application des directives environnementales et à des infrastructures inadéquates. Les autorités attribuent les inondations de cette année au débordement de l’eau de certaines rivières locales, à des précipitations inhabituelles et à la libération d’un excès d’eau du barrage de Lagdo dans la région nord du Cameroun voisin.

L’Agence nigériane des services hydrologiques, ou NEMA, a prédit plus d’inondations en 2022 que l’année dernière en raison de “pluies excessives et de contributions de flux externes” comme le barrage au Cameroun.

“Je veux conseiller à tous les gouvernements des États de première ligne d’éloigner les communautés à risque d’inondation, d’identifier des terrains plus élevés sûrs pour l’évacuation des personnes et de prépositionner des stocks adéquats de produits alimentaires et non alimentaires”, a déclaré le chef de la NEMA, Mustapha Habib Ahmed.