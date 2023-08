Le Nigeria en conflit salarial avec la FA après la sortie de la Coupe du monde – FIFPro

Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, a confirmé qu’il aidait l’équipe nationale féminine du Nigéria dans sa quête de paiements de primes, d’indemnités de camp et de dépenses remontant à 2021.

Dans un communiqué publié un jour après l’élimination des Super Falcons de la Coupe du monde féminine lors d’une défaite aux tirs au but contre l’Angleterre, la FIFPro a déclaré que l’équipe était « frustrée » de devoir poursuivre la Fédération nigériane de football (NFF) à ce sujet avant et pendant Le tournoi.

« Il est regrettable que les joueurs aient eu besoin de défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière », la déclaration lue.

Le syndicat a déclaré que les joueurs nigérians s’étaient abstenus de faire des commentaires publics sur leur différend avec la fédération pendant la Coupe du monde, mais estiment que le moment est venu pour la NFF d’honorer leurs engagements et de payer ce qui est dû aux joueurs.

« J’ai vu quoi [resources] L’Angleterre a accès », l’attaquant Ifeoma Onumonu dit au Guardian après la défaite contre l’Angleterre. « Au Nigeria, nous n’avons pas accès à grand-chose. Nos terrains d’entraînement ne sont pas géniaux. L’endroit où nous dormons n’est pas génial. Parfois, nous partageons des lits.

« Ce n’est pas assez bon. En termes de récupération, nous n’avons pas grand-chose de tout cela. Nous n’avons pas accès à une salle de sport dans un camp au Nigeria.

« Il y a beaucoup à faire. J’espère que plus de gens commenceront à en parler. Venir ici, c’est difficile de s’adapter. Nous faisons ce que nous pouvons parce que nous aimons jouer pour notre pays, mais j’espère qu’ils nous faciliteront la tâche. meilleur. »

En dépit d’être des puissances africaines pérennes, le Nigeria s’est longtemps heurté à sa fédération au sujet des ressources et d’un traitement équitable. L’équipe a organisé des sit-in à leur hôtel lors de la Coupe du monde 2019 et de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 pour protester contre un prétendu manque de paiements qu’ils ont dit être dus par la NFF.

Le Nigeria a été éliminé de la Coupe du monde féminine après une défaite aux tirs au but face à l’Angleterre en huitièmes de finale. Bradley Kanaris/Getty Images

Les rapports avant la Coupe du monde ont indiqué qu’à leur arrivée à Brisbane, en Australie, pour un camp de pré-tournoi, les joueurs ont été informés que les bonus qui avaient été réservés au jeu avaient été annulés car la somme de 30 000 $ que chaque joueur recevrait de la FIFA pour la compétition. – un chiffre qui est passé à 60 000 $ lors de leur qualification pour les huitièmes de finale – serait suffisant.

Ce conflit s’est produit parallèlement à une confrontation entre l’entraîneur Randy Waldrum et la NFF au sujet de ses apparitions sur deux podcasts dans lesquels il critiquait la gestion et le soutien de l’équipe par la fédération, déclarait qu’il devait lui aussi de l’argent en salaire et accusait ses employeurs de interférer dans la sélection et l’entraînement de l’équipe. Ademola Olajire, directeur de la communication de la NFF, a répondu en qualifiant l’entraîneur américain de « pire entraîneur des Super Falcons de l’histoire » et de « blabbermouth ».

Malgré ces distractions, les Super Falcons se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en tant que deuxième du groupe B après avoir enregistré des matchs nuls avec le Canada et la République d’Irlande ainsi qu’une victoire 3-2 contre l’Australie.

« Je retiens que nous pouvons être, et devrions probablement être, l’une des meilleures équipes du monde », a déclaré Waldrum après la défaite contre l’Angleterre. « J’espère certainement que le classement FIFA passera de 42 à un meilleur chiffre. Plus important encore, je pense que nous venons de montrer que nous sommes capables de jouer avec n’importe qui.

« Nous avons tout donné. J’espère certainement que les gens au Nigeria apprécient le travail qu’ils ont fait pendant qu’ils sont ici, et j’espère qu’ils sont heureux, pas contrariés.

« Je pense que nous avons rendu le pays fier et, espérons-le, dans le monde entier. »