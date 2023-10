L’ancien président Muhammadu Buhari a déclaré dimanche que le pays aurait payé 15 milliards de dollars s’il avait perdu le procès contre la société internationale Process & Industrial Development Limited.

Il a déploré qu’une telle perte monétaire puisse être remplacée par le financement de projets d’infrastructures clés, entre autres.

The PUNCH rapporte que, suite à un accord de 2010 entre P$ID et le gouvernement fédéral, la société s’est engagée à construire une usine de traitement de gaz au Nigeria.

Cependant, le projet ne s’est jamais concrétisé, ce qui a conduit P&ID à poursuivre en justice pour perte de bénéfices. L’entreprise a reçu une récompense importante plus les intérêts accumulés, ce qui est devenu un point de discorde.

Dans un jugement rendu lundi 23 octobre, le juge Robert Knowles du Business and Property Court de Londres a jugé que le processus par lequel P&ID avait obtenu le contrat était frauduleux.

En réaction à cette affaire, Buhari a rappelé que lors de son mandat en 2015, il avait demandé à son ancien chef de cabinet, Abba Kyari, et ancien procureur général de la Fédération, Abubakar Malami, de « nous obtenir un procès équitable ».

Il a souligné que l’entreprise, détenue par des intermédiaires irlandais qui connaissaient la systématique du marché nigérian, avait remporté le contrat pour la construction d’une usine de traitement de gaz dans l’État de Cross Rivers.

Dans une série de tweets partagés via son profil sur X (anciennement Twitter), Buhari a écrit : « Rarement, dans les temps modernes, si peu de gens ont pu essayer de prendre autant à autant de personnes. Si le Nigeria avait perdu son différend arbitral avec Process & Industrial Development devant un tribunal de Londres le 23 octobre, cela aurait coûté à notre peuple près de 15 milliards de dollars.

« Mais les Nigérians ordinaires n’ont jamais pris les décisions qui ont abouti devant le juge Knowles. Si le Nigeria avait perdu, il aurait fallu ne pas construire d’écoles, ne pas former d’infirmières et ne pas réparer les routes, à une échelle épique, en payant une poignée d’entrepreneurs, d’avocats et leurs alliés – pour un projet qui n’a jamais vu le jour. .»

Cependant, selon lui, l’administration de son prédécesseur, Goodluck Jonathan, n’a pas pu fournir le gaz et par conséquent, l’usine n’a pas été construite.

Il a souligné : « L’affaire P&ID était déjà fermement ancrée au moment où j’ai pris mes fonctions en 2015. Une société enregistrée dans les Îles Vierges britanniques dont personne n’avait entendu parler, avec pratiquement aucun personnel ni aucun actif, avait remporté un contrat pour construire une usine de traitement de gaz à Cross Rivers. L’entreprise appartenait à des intermédiaires irlandais qui connaissaient bien le Nigeria et avaient exercé des activités dans tous les domaines, depuis les soins de santé jusqu’à la réparation de réservoirs.

« Le gouvernement précédent n’était pas en mesure de fournir le gaz. L’usine n’a jamais été construite. La construction n’a pas commencé. P&ID n’a même pas acheté le terrain pour l’installation. Mais le contrat, étonnamment, était clair : P&ID pouvait poursuivre le Nigeria en justice et réclamer tous les bénéfices qu’il aurait pu réaliser sur 20 ans, comme si tout avait été achevé.

Buhari a poursuivi : « Le Nigéria était devant le tribunal de Londres, essayant de réduire les responsabilités et les coûts. De retour chez eux, les réparateurs cherchaient à trouver un règlement tranquille. C’est souvent ainsi. De nombreux contrats finissent en litige. P&ID a obtenu un règlement en 2017 de 6 milliards de dollars, avec intérêts composés. Les gens, y compris l’ancien ministre britannique au chômage Priti Patel, faisaient la queue pour insister sur le fait que nous payions, sinon le Nigeria risquait de devenir un paria commercial indigne de confiance.

« Il était clair que toute l’histoire n’avait pas été racontée. J’ai chargé Abba Kyari, mon chef de cabinet et procureur général de la Fédération, Abubakar Malami, de trouver un moyen, même à ce stade avancé et malgré tant de conseils contradictoires, d’obtenir un procès équitable. En travaillant avec un certain nombre d’agences différentes et de hauts fonctionnaires du gouvernement, nous avons commencé à trouver une énorme quantité de preuves, que le juge Knowles n’a pas toutes acceptées. Mais il a reconnu que P&ID avait versé des pots-de-vin. Il a reconnu que l’un des fondateurs de P&ID s’était parjuré. Et il a reconnu que P&ID avait trouvé en sa possession un approvisionnement constant en documents juridiques internes privilégiés du Nigeria, décrivant nos plans, nos stratégies et nos problèmes.

L’ancien militaire devenu dirigeant démocrate a déclaré qu’il était impératif de suivre les procédures juridiques lors du règlement des différends, ajoutant qu’il fallait du temps et des opportunités pour présenter des arguments.

Il a également noté que le Nigeria a besoin de meilleurs contrats transparents dans les secteurs public et privé.

Le tweet disait en partie : « Mon propre point de vue est que toute cette triste affaire montre à quel point il est important de suivre la procédure légale pour résoudre un différend. Cela montre qu’en donnant à chaque partie le temps et la possibilité de présenter ses arguments, le temple de la justice peut résoudre de manière satisfaisante tous les différends sans recourir à des mesures extrajudiciaires. Le jeu en valait vraiment la peine : il s’agissait d’une tentative de braquage aux proportions historiques, une tentative de voler au Trésor un tiers des réserves de change du Nigeria.

« Mais même à ce moment-là, nous devons noter ce que le juge anglais a mis en garde. Le processus d’arbitrage à Londres « était une coquille vide qui était loin de révéler la vérité ». Nous avons besoin de meilleurs contrats, dans les secteurs public et privé. Et nous avons besoin d’une plus grande transparence. La réalité est que si P&ID n’avait pas imaginé une rançon aussi farfelue, ils se seraient peut-être retrouvés dans la même situation que la myriade d’autres entrepreneurs invisibles qui, trop souvent, prennent discrètement le Nigeria pour plusieurs millions dans le cadre de règlements à l’amiable. Des sanctions plus sévères sont indiquées pour les fonctionnaires nigérians qui se sont avérés de connivence avec des criminels étrangers pour frauder notre pays.

« Le Nigeria a gagné cette bataille contre la corruption, mais la guerre est loin d’être terminée. Comme l’a conclu le juge Knowles : « Cette affaire a également, malheureusement, rassemblé une combinaison d’exemples de ce que certaines personnes font pour de l’argent. Poussé par la cupidité et prêt à recourir à la corruption ; sans réfléchir à ce que leur enrichissement signifierait en termes de préjudice pour autrui. D’autres, dans le cas présent, incluent le peuple du Nigeria, déjà abandonné à bien des égards au cours de l’histoire de cette affaire par un certain nombre d’individus politiques et administratifs dont le devoir était de le servir et de le protéger.