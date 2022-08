Le Nigeria arrête des hommes soupçonnés d’avoir tué une église

Ni Irabor ni la police qui a confirmé l’arrestation à l’Associated Press n’ont fourni plus de détails sur le développement. Le général nigérian a cependant déclaré que les enquêtes étaient toujours en cours et “en temps voulu, le monde les verra, ainsi que d’autres qui sont derrière d’autres attaques audacieuses dans le pays”.

Les hommes armés ont pris d’assaut l’église catholique Saint-François dans l’État d’Ondo au moment où les fidèles se sont rassemblés le dimanche de la Pentecôte et ont tué au moins 40 d’entre eux, ont annoncé les autorités. L’incident a choqué de nombreuses personnes à Ondo, l’un des États les plus pacifiques du Nigéria et qui a été largement épargné par les violentes attaques à travers la nation ouest-africaine, en particulier dans le nord troublé où opèrent les rebelles extrémistes islamiques de Boko Haram et d’autres groupes armés.