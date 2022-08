Le Nigeria arrête des hommes soupçonnés d’avoir tué une église

ABUJA, Nigeria (AP) – Les hommes armés présumés qui ont tué des dizaines de fidèles lors d’un service religieux dans le sud-ouest du Nigeria en juin ont été arrêtés, a déclaré mardi le plus haut officier militaire nigérian, deux mois après l’attaque qui a choqué de nombreuses personnes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

“Nous avons arrêté ceux qui sont à l’origine de l’acte ignoble d’Owo”, a déclaré le général Leo Irabor, chef d’état-major de la défense du Nigeria, lors d’une réunion avec les médias locaux, selon les journaux Daily Trust basés à Abuja.

Ni Irabor ni la police qui a confirmé l’arrestation à l’Associated Press n’ont fourni plus de détails sur le développement. Le général nigérian a cependant déclaré que les enquêtes étaient toujours en cours et “en temps voulu, le monde les verra, ainsi que d’autres qui sont derrière d’autres attaques audacieuses dans le pays”.

Les hommes armés ont pris d’assaut l’église catholique Saint-François dans l’État d’Ondo au moment où les fidèles se sont rassemblés le dimanche de la Pentecôte et ont tué au moins 40 d’entre eux, ont annoncé les autorités. L’incident a choqué de nombreuses personnes à Ondo, l’un des États les plus pacifiques du Nigéria et qui a été largement épargné par les violentes attaques à travers la nation ouest-africaine, en particulier dans le nord troublé où opèrent les rebelles extrémistes islamiques de Boko Haram et d’autres groupes armés.

L’attaque contre l’église d’Owo avait “les empreintes” de l’État islamique de la province d’Afrique de l’Ouest, une émanation de Boko Haram, ont déclaré des responsables nigérians après l’attaque. Les analystes de la sécurité ont averti depuis l’année dernière que les rebelles islamiques du nord du Nigeria se propagent désormais dans d’autres parties du pays.

L’évêque Jude Arogundade du diocèse catholique d’Ondo a déclaré à AP que les habitants d’Ondo et de l’église au Nigeria sont déjà “frustrés qu’après deux mois, des gens soient venus tuer 40 personnes et nous n’avons aucune information à ce sujet”.

Il a déclaré que l’Église catholique n’a pas encore été informée des arrestations et continue d’attendre d’entendre “le motif parce que nous sommes une organisation pacifique, nous n’entrons pas dans la politique ou dans les questions controversées”.

Chinedu Asadu, Associated Press