Le transfert serait important non seulement au Niger, mais aussi en Afrique de l’Ouest, où les dirigeants se sont récemment contentés de troisièmes mandats disputés en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Plus de 7,4 millions de Nigérians sont inscrits pour voter et 30 candidats se présentent à la présidence, tandis que 171 sièges sont disputés à l’Assemblée nationale.

Le Niger est également de plus en plus attaqué par des combattants associés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Des milliers de personnes sont mortes et des centaines de milliers ont été déplacées, malgré la présence de milliers de soldats régionaux et internationaux.