Les Nigériens ont commencé à voter dimanche aux élections présidentielles et parlementaires du pays.

Mohamed Bazoum, le bras droit du président sortant Mahamadou Issoufou est le favori pour l’emporter.

L’ancien ministre de l’Intérieur, âgé de 60 ans, vise la victoire absolue au premier tour – ce qu’aucun candidat n’a fait auparavant.

Il se concentre sur la sécurité et l’éducation.

Plus de 7 millions de personnes ont le droit de voter. Mais certains électeurs, comme Gambina Moumouni, veulent simplement un président en qui ils peuvent avoir confiance.

«Nous prions Allah de nous choisir le président qui a le plus de miséricorde pour le peuple, un président qui ne trahira pas le pays et qui ne trahira pas la confiance du peuple, tel est notre souhait. C’est aussi notre souhait qu’Allah peut aider à rendre heureux les pauvres, les paysans, les éleveurs (de bétail). «

Trente candidats se présentent dont deux anciens présidents et deux anciens premiers ministres, mais selon des observateurs aguerris de la région, le scrutin suscite peu d’enthousiasme parmi la population.

Le Niger est le plus pauvre du monde selon l’indice de développement humain de l’ONU et également l’un des plus durement touchés par le changement climatique.