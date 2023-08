Le Niger s’éloigne de l’Occident

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Pour l’instant, la junte nigérienne semble gagner son bras de fer avec ses voisins ouest-africains et l’Occident. La date limite du dimanche avancée par le bloc régional de la CEDEAO pour que les généraux se retirent et rétablissent le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum au pouvoir s’est écoulée, avec peu de signes que des pays comme le Nigeria ou le Sénégal se préparent à une intervention militaire. Au lieu de cela, dans une démonstration dramatique de défi, les putschistes ont organisé un rassemblement massif dans un stade de la capitale Niamey, où un général de haut rang a mis en garde contre toute personne menaçant la « marche en avant du Niger », tandis que des centaines de personnes dans les gradins agitaient des drapeaux nigériens et même quelques drapeaux russes. et scandaient des slogans anti-France.

La junte – dirigée par le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle nigérienne – a renversé Bazoum le 26 juillet, suspendu la constitution du Niger et procédé à l’arrestation de centaines d’opposants politiques potentiels. En réponse, la CEDEAO a imposé des sanctions sévères au Niger, fermant les frontières, arrêtant les importations d’électricité et bloquant les transactions financières. Mais alors même que ces mesures mordent, le nouveau régime semble intrépide. Ses dirigeants ont rencontré des délégations du Mali et du Burkina Faso voisins – deux pays tous deux contrôlés par des juntes récemment installées et favorables au Kremlin – et ont semblé repousser les supplications occidentales de renoncer au contrôle.

Victoria Nuland, la sous-secrétaire d’Etat par intérim, s’est rendue lundi à Niamey et a rencontré de hauts responsables de la junte. Elle a déclaré aux journalistes que leurs « conversations étaient extrêmement franches et parfois assez difficiles » et ne semblait pas sortir de ses réunions avec beaucoup d’optimisme. « Leurs idées ne sont pas conformes à la constitution », a-t-elle déclaré, indiquant que l’aide américaine considérable fournie au pays était désormais en jeu. « Et ce sera difficile en termes de relation si c’est le chemin qu’ils empruntent. »

Dans une interview accordée mardi à la BBC, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que le moment offrait une ouverture inquiétante pour la Russie et son organisation de mercenaires mandataires Wagner, qui a une empreinte au Mali et une influence croissante au Burkina Faso. « Je pense que ce qui s’est passé et ce qui continue de se passer au Niger n’a pas été provoqué par la Russie ou par Wagner, mais… ils ont essayé d’en profiter », a déclaré Blinken. « Chaque endroit où ce groupe Wagner est allé, la mort, la destruction et l’exploitation ont suivi. »

Opinion Président du Niger : Mon pays est attaqué et j’ai été pris en otage

Ce n’était pas censé être comme ça. Le Niger, contrairement au Mali et au Burkina Faso, était considéré comme un rempart pro-occidental plus sûr dans le Sahel agité – appauvri, en proie à l’insurrection, mais plus aligné avec Washington et Paris que ses voisins et un terrain de lancement efficace pour les opérations régionales de lutte contre le terrorisme. Les États-Unis font voler des drones depuis une base située au cœur aride du pays. Les casques bleus français, effectivement chassés du Mali, se sont retirés l’année dernière dans des avant-postes au Niger. Aujourd’hui, leur statut et leur rôle dans un pays dirigé par le régime de transition de la junte restent en suspens.

Le coup d’État au Niger ne concerne plus immédiatement les intérêts ou les programmes de puissances étrangères, mais des querelles politiques au sein d’une démocratie fragile. Mais la crise actuelle s’est invariablement transformée en conflagration géopolitique. Jeudi, la CEDEAO convoquera un autre sommet pour tracer la voie à suivre. Pour certains membres du bloc, le Niger représente une ligne dans le sable, un pays dont le coup peut encore être inversé après l’échec de la CEDEAO à contrecarrer les juntes au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.

Pourtant, en particulier sur les réseaux sociaux, les partisans du coup d’État ont adopté une ligne étonnamment anti-occidentale, faisant du gouvernement de Bazoum et de ses défenseurs régionaux des marionnettes des puissances impérialistes. Ils suscitent la colère, en particulier, face à l’héritage lourd et profond de la France dans la région, qui a vu l’ancienne puissance coloniale rester un intervenant militaire occasionnel et un acteur économique majeur en Afrique de l’Ouest, tout en exerçant une domination fiscale par le biais de la monnaie régionale, la -franc africain adossé.

« Dans nombre de ces pays, les militaires sont considérés comme des dirigeants défendant la souveraineté et l’indépendance de leur nation, par opposition aux gouvernements élus, qui ont tendance à être des marionnettes de l’Occident et n’ont rien fait pour défier l’ordre néocolonial au fil des ans », a déclaré Ndongo. Samba Sylla, un économiste sénégalais, a récemment déclaré à UnHerd, une publication britannique de droite.

L’Occident considérait le Niger comme un rempart démocratique. Puis, un coup d’État s’est produit.

C’est le récit qui a suivi les putschs au Mali et au Burkina Faso, et la même histoire semble se jouer au Niger. Mathieu Droin, un diplomate français qui est actuellement chercheur invité au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, m’a dit que le sentiment anti-français affiché au Niger est « une combinaison de ressentiment omniprésent pour l’ère coloniale considérée comme la cause première de déboires d’aujourd’hui, de griefs pour la présence durable de troupes étrangères sans impact palpable sur la situation sécuritaire, et surtout, de l’exploitation de ces sentiments par des campagnes de désinformation de grande envergure.

Dans une interview la semaine dernière, Kiari Liman Tinguiri, ambassadeur du Niger à Washington, s’est moqué de la « rhétorique sans fondement » diffusée en ligne sur le pillage de l’uranium du Niger par la France – en réalité, les exportations nigériennes de minerai radioactif ont diminué ces dernières années et ne représentent qu’une petite fraction des importations françaises pour son énorme industrie nucléaire civile. « Nous avons déjà eu des juntes, et ils ont dit le même genre d’histoire », m’a-t-il dit.

Si le coup d’État se maintient, « le monde entier sera déstabilisé », déclare l’envoyé du Niger

Pour la France, ajoute Droin, le Niger devait marquer un tournant de page dans son rôle compliqué dans la région. « La France a investi dans le gouvernement de Bazoum pour être un modèle de nouveaux types de partenariats avec les pays africains, sur un pied d’égalité », m’a-t-il dit, soulignant comment les troupes françaises se sont battues aux côtés de leurs homologues nigériens dans des opérations anti-militantes. Maintenant, m’a dit Droin, « le Niger suivant le même chemin que le Mali et le Burkina Faso consoliderait davantage un arc sahélien d’instabilité, sous une influence russe importante ».

Dans une chronique du Monde, le politologue Marc-Antoine Pérouse de Montclos a conclu que le coup d’État nigérien représentait des poulets indésirables rentrant chez eux se percher à Paris. Le coup d’État, comme les précédents, soulève des questions sur la dernière décennie des opérations antiterroristes de la France dans la région et sur les relations qu’elle a forgées avec les militaires de la région. Cela devrait aussi, conclut Pérouse de Montclos, obliger les politiciens français à un jugement plus inconfortable.