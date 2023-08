Le Niger rejoint la liste des pays d’Afrique du Sahel pour connaître des coups d’État militaires | Nouvelles du monde

Le Niger est le dernier pays de la région du Sahel au nord-ouest de l’Afrique à avoir connu un coup d’État militaire.

Depuis la prise de contrôle armée du Mali en août 2020, plusieurs pays voisins ont vu un schéma similaire émerger.

Les élus sont renversés dans un contexte de mécontentement croissant à l’égard du régime politique, souvent accusé de corruption et d’incapacité à repousser les groupes extrémistes islamiques opérant dans la région.

Les putschistes promettent alors de mettre en place un nouveau régime plus démocratique, mais ce processus est retardé et les tensions restent non résolues.

Dans certains pays, cela a entraîné de nouveaux coups d’État et de l’instabilité, ce qui les rend vulnérables aux forces hostiles, y compris les groupes djihadistes et mercenaires russes.

Ici, Sky News examine la chronologie des événements dans la ceinture du Sahel ces dernières années et quelles en ont été les conséquences.

Pourquoi le Sahel ?

La région du Sahel des nations africaines sous le désert du Sahara comprend le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et la Guinée.

Ils sont parmi les plus pauvres du monde et vulnérables à la fois à l’instabilité politique et au changement climatique.

Depuis que la domination coloniale française a pris fin dans les années 1960 et que des régimes démocratiques ont été instaurés pour la première fois, la France y a maintenu une présence militaire.

Mais au cours de la dernière décennie, des groupes djihadistes liés à al-Qaïda et à l’État islamique ont gagné en puissance et en influence du nord du Mali vers les États voisins.

Désireux de minimiser l’instabilité et l’influence islamiste, la France et d’autres pays occidentaux ont investi massivement dans la sécurité – en l’utilisant comme base pour la lutte plus large contre le terrorisme dans la région.

Mais après que la France a retiré ses troupes du Mali en 2022, les chefs militaires s’éloignent de leurs anciens alliés occidentaux et se dirigent vers la Russie – dont le groupe de mercenaires Wagner opère désormais dans toute la ceinture.

Niger

La semaine dernière, le président nigérien Mohamed Bazoum a été chassé du pouvoir par l’armée, dirigée par Général Abdourahmane Tchiani.

Président Mohamed Bazoum





M. Bazoum a été le premier dirigeant démocratiquement élu au Niger depuis la fin de la domination coloniale française en 1960.

Il a été renversé après que des soldats eurent encerclé le palais présidentiel de la capitale Niamey. Ils ont affirmé qu’ils voulaient « mettre fin au régime » au milieu d’une « détérioration de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance ».

La junte a depuis fermé toutes les frontières et imposé un couvre-feu.

Les alliés occidentaux ont condamné le coup d’État, craignant que les forces armées ne s’éloignent de leur soutien et ne se tournent de plus en plus vers Moscou.

Mali

L’été 2020 a vu une vague de protestations s’emparer du Mali.

Les manifestants étaient en colère contre l’incapacité du gouvernement à contrôler les combats entre les factions belligérantes dans le nord et le sud du pays, les allégations de corruption et la mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus.

Le 18 août, les forces armées maliennes ont organisé une mutinerie.

Des soldats dirigés par le colonel Assimi Goita ont renversé une base militaire dans la ville de Kati avant que des camions ne se rapprochent de la capitale Bamako.

Le président Ibrahim Boubacar Keita et d’autres responsables gouvernementaux ont été détenus par le groupe de chefs militaires qui s’appelait le Comité national pour le salut du peuple.

Le 12 septembre, ils ont convenu d’un délai de 18 mois pour la réintroduction d’un régime civil.

Mais sept mois après le début du processus de transition en mai 2021, le président et le Premier ministre par intérim ont été évincés lors d’un deuxième coup d’État et le colonel Goita a été nommé président du gouvernement de transition.

La France a retiré ses troupes du Mali à l’été 2022. En juin de cette année, un référendum sur une nouvelle constitution visant à renforcer les pouvoirs présidentiels a eu lieu, avec 97 % de votes favorables.

Les critiques disent que le vote a été conçu pour maintenir le colonel Goita et son équipe au pouvoir au-delà des élections – actuellement prévues pour février 2024.

Image:

Mercenaires wagnériens au Mali. Photo : AP





Burkina Faso

Le Burkina Faso a connu deux coups d’État en seulement huit mois l’année dernière.

Le 24 janvier 2022, des militaires sont apparus à la télévision nationale pour dire qu’ils avaient pris le pouvoir au président démocratiquement élu Roch Marc Christian Kaboré.

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prêté serment pour le remplacer le 16 février.

Mais le 30 septembre, les soldats l’ont évincé et ont nommé à la place le capitaine Ibrahim Traoré président de transition.

Dans le même temps, le mécontentement grandissait face à la présence continue de la France dans le pays.

Les manifestants ont attaqué des symboles de l’ancienne puissance coloniale.

L’assemblée nationale du capitaine Traoré était composée en grande partie d’officiers de l’armée qui avaient promis des élections démocratiques et le retour du pouvoir civil d’ici juillet 2024.

Mais au début de cette année, le président a évincé les troupes françaises et s’est plutôt tourné vers la Russie, qui opérait au Mali, pour l’aider à repousser les avancées islamistes.

Image:

Le russe Vladimir Poutine et le président burkinabé Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg cette année





Soudan

Après trois décennies de régime autocratique sous le président Omar el-Béchir, en 2019, l’armée l’a renversé et a imposé le Conseil militaire de transition pour superviser une soi-disant transition pacifique du pouvoir.

Celui-ci était dirigé par le Premier ministre de transition Abdalla Hamdok et un organe de partage du pouvoir composé d’officiers militaires et de civils.

Mais en octobre 2021, des combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires ont vu le Premier ministre et sa famille détenus et l’accord de partage du pouvoir abandonné.

Le coup d’État a été dirigé par le général Abdel Fattah al-Buhran.

Depuis lors, les combats au Soudan ont fait des centaines de morts sans voie claire vers une résolution démocratique.

Plus tôt cette année, al-Buhran a accusé le chef des RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, de tentative de coup d’État.

Tchad

Le Tchad reste sous régime militaire depuis que son président de longue date Idriss Deby a été tué lors de combats contre les rebelles dans le nord du pays en avril 2021.

Son fils, le général Mahamat Idriss Deby, dirige désormais le pays en tant que chef de l’État par intérim, une décision qui va à l’encontre de la constitution du pays.

Il a promis une transition vers la démocratie dans les 18 mois.

Mais lorsque cette période s’est écoulée à l’automne 2022, elle a été prolongée de deux ans supplémentaires, déclenchant des manifestations et une répression militaire ultérieure.

Image:

Le dirigeant nigérien renversé Mohamed Bazoum (R) avec feu Mahamat Idriss Deby du Tchad (L). Photo : Mahamat Idriss Deby/Facebook





Guinée

Le coup d’État guinéen a commencé le 5 septembre 2021 lorsque le président Alpha Condé a été renversé par le chef de l’armée, le colonel Mamady Doumbouya.

Justifiant la décision, l’ancien légionnaire français a déclaré que l’armée n’avait d’autre choix que de prendre des mesures contre la corruption, les violations des droits de l’homme et les erreurs économiques sous le président Condé.

Le gouvernement et la constitution ont été dissous et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a donné un premier délai au 25 avril pour le rétablissement d’un régime civil.

La junte guinéenne fait l’objet de sanctions tandis que le Conseil national de transition affirme qu’il travaille jusqu’à son échéance de 39 mois.