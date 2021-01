Les attaques contre les villages occidentaux de Tchombangou et Zaroumdareye ont eu lieu samedi, le même jour où le Niger a annoncé que les élections présidentielles passeraient à un second tour le 21 février.

Ces attaques sont parmi les plus meurtrières au Niger, faisant suite à plusieurs autres, dont une de la province de l’EI en Afrique de l’Ouest dans la région de Diffa il y a quelques semaines, qui a fait des dizaines de morts.

Le Niger et le Burkina Faso et le Mali voisins luttent contre la propagation de la violence extrémiste meurtrière qui déplace un grand nombre de personnes, malgré la présence de milliers de soldats régionaux et internationaux.