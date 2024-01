Le Niger, le Mali et le Burkina Faso annoncent leur retrait de la CEDEAO | Actualités militaires

Trois pays d’Afrique de l’Ouest dirigés par des militaires ont annoncé leur retrait immédiat du bloc régional de la CEDEAO, accusant l’organisme de devenir une menace pour ses membres.

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso « décident en toute souveraineté du retrait immédiat » de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), lit-on dans un communiqué commun publié dimanche.

La CEDEAO « sous l’influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et sa population », peut-on lire dans le communiqué.

Les trois pays ont accusé l’organisme régional de ne pas soutenir leur lutte contre « le terrorisme et l’insécurité », tout en imposant des « sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables ».

La CEDEAO a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait pas été informée de la décision des pays de quitter le bloc. Son protocole prévoit que le retrait prend jusqu’à un an pour être réalisé.

“Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la Communauté et l’Autorité reste déterminée à trouver une solution négociée à l’impasse politique”, indique le communiqué.

Largement considéré comme la plus haute autorité politique et régionale de l’Afrique de l’Ouest, le bloc de 15 nations de la CEDEAO – formé en 1975 pour « promouvoir l’intégration économique » dans les États membres – a lutté ces dernières années pour inverser les coups d’État généralisés dans la région dont les citoyens se plaignaient de ne pas avoir été victimes de coups d’État. bénéficiant de riches ressources naturelles.

Des prises de pouvoir militaires ont eu lieu au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023.

L’organisme régional a réagi en suspendant les trois pays et en imposant de lourdes sanctions au Niger et au Mali.

Vendredi, le Niger a tenté de modifier ses liens avec la CEDEAO en invitant ses représentants à Niamey, la capitale, mais seule une représentation du Togo s’est présentée.

“Il y a de la mauvaise foi au sein de cette organisation”, a déploré Ali Mahaman Lamine Zeine, premier ministre nommé par l’armée du Niger.

Les dirigeants militaires des trois pays se sont engagés à lutter contre la montée des groupes armés violents dans leurs pays et ont uni leurs forces au sein de la soi-disant « Alliance des États du Sahel ».

Les trois pays ont rompu leurs liens militaires avec la France, l’ancienne puissance coloniale. La France avait autrefois une forte présence au Sahel, mais a annoncé le retrait de ses troupes des trois pays après les coups d’État.

Le retrait militaire français et les sanctions économiques contre des économies déjà fragiles ont accru les craintes d’une propagation des groupes armés vers le sud, vers les pays côtiers relativement stables du Ghana, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

L’Afrique de l’Ouest a enregistré plus de 1 800 attaques au cours des six premiers mois de 2023, faisant près de 4 600 morts et créant de désastreuses conséquences humanitaires. Selon un haut responsable régional de la CEDEAO, il ne s’agit là que d’un « aperçu de l’impact épouvantable de l’insécurité ».