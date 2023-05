Le nid de balbuzard pêcheur revient à FortisBC à Kelowna, regardez en direct

Les Ospreys sont de retour à FortisBC à Kelowna.

Chaque année, les balbuzards pêcheurs construisent un nid sur un poteau FortisBC en ville. Cette année, ils ont déjà construit leur maison d’été et ont pondu un nouvel œuf. Le poteau sur lequel ils ont créé leur maison s’appelle un «poteau de nidification», c’est-à-dire un poteau électrique inactif installé par Fortis pour protéger l’espèce.

« La protection des balbuzards pêcheurs et d’autres animaux sauvages autour de notre infrastructure est importante pour nous en tant que service public d’électricité dans le sud de l’intérieur et c’est toujours une période spéciale de l’année lorsque les balbuzards pêcheurs reviennent pour construire leurs maisons et s’accoupler », a déclaré Amy Duncan de FortisBC. «Grâce à nos efforts dans le cadre du programme Osprey Management, nous nous sommes assurés que tous les nids sur nos poteaux électriques sont déplacés en toute sécurité en dehors de la saison de nidification et nous continuons à installer de nouvelles plates-formes de nidification pour tous les oiseaux à la recherche d’un endroit sûr pour construire leur maison.

FortisBC a commencé son programme de gestion d’Osprey en 2005 en installant ces poteaux de nidification. Ils sont près de 80 d’entre eux dispersés dans l’intérieur sud et sont plus hauts que les poteaux électriques habituels pour encourager la faune à les utiliser.

Ils disposent également d’une équipe spécialisée de techniciens de poteaux électriques pour retirer en toute sécurité les nids de balbuzard pêcheur et d’animaux sauvages des poteaux électriques actifs sur lesquels ils s’installent. Ils les relocalisent dans une zone plus sûre. En mars, c’était la dernière fois qu’ils déplaçaient en toute sécurité un nid de balbuzard pêcheur actif vers un lieu de nidification dédié.

Vous voulez jeter un œil à la famille des balbuzards pêcheurs ? FortisBC a une caméra en direct sur le nid que les gens peuvent regarder. Sur le site, les gens peuvent également en apprendre davantage sur leur programme de gestion des balbuzards pêcheurs.

