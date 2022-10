Le Nicaragua rompt ses liens avec l’État “néocolonial” de l’UE

Le président Daniel Ortega a accusé l’ambassadeur des Pays-Bas de manquer de respect au pays

Le Nicaragua a rompu vendredi ses relations diplomatiques avec les Pays-Bas, accusant l’émissaire néerlandais d’une attitude coloniale envers le pays.

«Le Nicaragua, face à l’ingérence répétée, à la position interventionniste et néocoloniale du Royaume des Pays-Bas… communique au gouvernement de ce pays notre décision de rompre immédiatement les relations diplomatiques», a déclaré le ministère nicaraguayen des Affaires étrangères dans un communiqué.

La décision intervient après que le président Daniel Ortega a accusé Christine Pirenne, ambassadrice des Pays-Bas en Amérique centrale, de manquer de respect au pays.

« L’ambassadeur de ce pays était en visite. Elle a été reçue par notre ministre des affaires étrangères. Et qu’a-t-elle entendu ? L’ambassadeur est venu parler aux Nicaraguayens comme si le Nicaragua était une colonie hollandaise », dit Ortega.

Selon l’AFP, Ortega a affirmé que, lors de sa visite à Managua jeudi, Pirenne a déclaré au ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Moncada que le gouvernement néerlandais ne financerait plus un hôpital qu’il avait promis de construire il y a des années.

Les Pays-Bas n’ont pas d’ambassade au Nicaragua. Pirenne est basée au Costa Rica.

Le pays d’Amérique centrale a également refusé d’accepter le nouvel ambassadeur américain, Hugo Rodriguez, citant son “interférer” attitude. La vice-présidente Rosario Murillo, qui est également l’épouse d’Ortega, a déclaré vendredi que Rodriguez « ne sera en aucun cas admis dans notre Nicaragua.

Lors de son audition de confirmation au Sénat, Rodriguez a déclaré que le Nicaragua était « devenant de plus en plus un État paria dans la région », et décrit le gouvernement d’Ortega comme une dictature.

L’agence Reuters a cité mercredi des sources diplomatiques selon lesquelles le ministère nicaraguayen des affaires étrangères avait convoqué l’ambassadrice de l’UE, Bettina Muscheidt, et l’avait déclarée persona non grata, ce qui signifie qu’elle devrait quitter le pays. La décision signalée est intervenue après que Bruxelles eut exhorté Ortega à “restaurer la démocratie”.