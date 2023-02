Le Nicaragua retire la nationalité de Ramirez, Belli et 92 opposants

Le juge de la Cour d’appel Ernesto Rodríguez Mejía a lu une déclaration déclarant que les 94 personnes étaient des « traîtres » et déclarant qu’elles avaient perdu leur citoyenneté nicaraguayenne.

MEXICO CITY – Le Nicaragua a annulé mercredi la citoyenneté de 94 opposants politiques, dont les écrivains Sergio Ramírez et Gioconda Belli.

Il a déclaré que les personnes figurant sur la liste – parmi lesquelles la militante des droits Vilma Núñez, l’ancien commandant rebelle sandiniste Luis Carrión et le journaliste Carlos Fernando Chamorro – étaient coupables de “diffusion de fausses nouvelles” et de “complot visant à porter atteinte à l’intégrité nationale”.

La plupart des personnes nommées ont fui le Nicaragua depuis que le président Daniel Ortega a commencé à arrêter des opposants il y a deux ans, et Mejía a déclaré qu’ils avaient été déclarés “fugitifs”. Il n’y avait aucune mention de ce qui pourrait arriver aux personnes nommées qui sont toujours au Nicaragua.

Cette décision intervient quelques jours après qu’Ortega a emmené 222 dirigeants politiques, prêtres, étudiants, militants et autres dissidents emprisonnés lors d’un vol vers les États-Unis.

Les analystes, les experts juridiques et les groupes de défense des droits de l’homme appellent cela un stratagème politique. Ils soutiennent que cela viole également le droit international et disent que c’est sans précédent – du moins dans l’hémisphère occidental – en termes d’ampleur et d’impact.