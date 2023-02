Le Nicaragua retire la citoyenneté à 94 opposants politiques

MEXICO CITY (AP) – Le Nicaragua a annulé mercredi la citoyenneté de 94 opposants politiques, dont les écrivains Sergio Ramírez et Gioconda Belli.

Le juge de la Cour d’appel Ernesto Rodríguez Mejía a lu une déclaration déclarant que les 94 personnes étaient des « traîtres » et déclarant qu’elles avaient perdu leur citoyenneté nicaraguayenne.

Mejía a déclaré que leurs propriétés seraient confisquées.

Il a déclaré que les personnes figurant sur la liste – parmi lesquelles la militante des droits Vilma Núñez, l’ancien commandant rebelle sandiniste Luis Carrión et le journaliste Carlos Fernando Chamorro – étaient coupables de “diffusion de fausses nouvelles” et de “complot visant à porter atteinte à l’intégrité nationale”.

Il n’était pas clair sur quelle loi la déclaration était fondée. Le Congrès du Nicaragua n’a pas encore entièrement approuvé un projet de loi qui permettrait au gouvernement de dépouiller les gens de leur citoyenneté.

La plupart des personnes nommées ont fui le Nicaragua depuis que le président Daniel Ortega a commencé à arrêter des opposants il y a deux ans, et Mejía a déclaré qu’ils avaient été déclarés “fugitifs”. Il n’y avait aucune mention de ce qui pourrait arriver aux personnes nommées qui sont toujours au Nicaragua.

Cette décision intervient quelques jours après qu’Ortega a emmené 222 dirigeants politiques, prêtres, étudiants, militants et autres dissidents emprisonnés lors d’un vol vers les États-Unis.

Peu de temps après, le gouvernement d’Ortega a voté pour dépouiller les anciens prisonniers expulsés de la citoyenneté nicaraguayenne.

Les analystes, les experts juridiques et les groupes de défense des droits de l’homme appellent cela un stratagème politique. Ils soutiennent que cela viole également le droit international et disent que c’est sans précédent – du moins dans l’hémisphère occidental – en termes d’ampleur et d’impact.

Ramirez a annoncé en 2021 qu’il vivrait en Espagne, après que le gouvernement d’Ortega ait tenté de l’arrêter et interdit son dernier livre. L’écrivain de 79 ans a été vice-président du premier gouvernement d’Ortega de 1985 à 1990. Mais au milieu des années 1990, il s’est éloigné d’Ortega, aux côtés d’autres intellectuels et d’anciens guérilleros.

Des milliers de personnes ont fui en exil depuis que les forces de sécurité nicaraguayennes ont violemment réprimé les manifestations antigouvernementales de masse en 2018. Ortega affirme que les manifestations étaient en fait une tentative de coup d’État avec un soutien étranger, visant à son renversement et encourageant les nations étrangères à appliquer des sanctions aux membres de sa famille et de son gouvernement.

À l’approche de la réélection d’Ortega en novembre 2021, les autorités nicaraguayennes ont arrêté sept candidats potentiels de l’opposition à la présidence pour dégager le terrain. Le gouvernement a également fermé des centaines de groupes non gouvernementaux qu’Ortega a accusés de prendre des fonds étrangers et de les utiliser pour déstabiliser son gouvernement.

Peter J. Spiro, professeur de droit international à l’Université Temple, et d’autres affirment que le retrait de la citoyenneté dans ce contexte viole un traité adopté en 1961 par des pays des Nations Unies, dont le Nicaragua, qui établit des règles claires destinées à prévenir l’apatridie.

Le traité stipule que les gouvernements ne peuvent « priver une personne ou un groupe de personnes de leur nationalité pour des motifs raciaux, ethniques, religieux ou politiques ».

Spiro a noté qu’il existe certaines circonstances dans lesquelles les gouvernements peuvent mettre fin à la citoyenneté, comme mettre fin à la nationalité d’une personne qui acquiert la citoyenneté dans un autre pays lorsque la première nation interdit la double citoyenneté. Mais, a-t-il dit, mettre fin à la citoyenneté n’est pas autorisé lorsqu’elle est utilisée comme une arme politique.

L’Espagne a offert sa citoyenneté aux 222 exilés, tandis que les États-Unis ont accordé aux Nicaraguayens une protection temporaire de deux ans.

Gabriela Selser, Associated Press