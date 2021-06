Le Nicaragua Ortega arrête Felix Maradiaga, troisième candidat à la présidentielle arrêté en une semaine

Mardi après-midi, les autorités ont annoncé qu’elles avaient convoqué un quatrième candidat à la présidentielle, Juan Sebastián Chamorro, pour un interrogatoire mercredi. Lui et Cristiana, sa cousine, appartiennent à la famille politique la plus célèbre du Nicaragua. La mère de Cristiana, Violeta, a battu Ortega dans la course présidentielle en 1990, mettant ainsi fin au règne de 11 ans du mouvement sandiniste qui a triomphé lors d’une révolution de 1979.