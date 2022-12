Le Nicaragua ordonne à son évêque de rester en résidence surveillée

Le site Internet du gouvernement, El 19 Digital, a déclaré que l’évêque de Matagalpa, Rolando Álvarez, a été officiellement inculpé de ces crimes et “d’atteinte au gouvernement et à la société nicaraguayens”.

En août, le pape François a déclaré à des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre qu’il suivait de près les événements “d’inquiétude et de chagrin” au Nicaragua qui impliquent “des personnes et des institutions”. Il n’a pas mentionné les détentions.

“Je voudrais exprimer ma conviction et mon espoir qu’à travers un dialogue ouvert et sincère, on puisse encore trouver les bases d’une coexistence respectueuse et pacifique”, a déclaré le pape.