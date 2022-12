Le Nicaragua ordonne à son évêque de rester en résidence surveillée

MEXICO CITY (AP) – Un tribunal nicaraguayen a ordonné qu’un évêque catholique reste assigné à résidence pour «complot» et «diffusion de fausses nouvelles», a déclaré mardi un site de média gouvernemental.

Le site Internet du gouvernement, El 19 Digital, a déclaré que l’évêque de Matagalpa, Rolando Álvarez, a été officiellement inculpé de ces crimes et “d’atteinte au gouvernement et à la société nicaraguayens”.

La première audience d’Álvarez est prévue pour le 10 janvier.

Un mandat a également été émis contre un prêtre, le révérend Uriel Vallejos, qui aurait déjà quitté le Nicaragua.

Cette décision de mardi était le dernier chapitre d’une répression contre l’église par l’administration du président Daniel Ortega, qui a expulsé les religieuses de l’ordre religieux des Sœurs de la Charité de Mère Teresa.

En mars, le Nicaragua a expulsé le nonce papal, le plus haut diplomate du Vatican au Nicaragua.

Mgr Alvarez est assigné à résidence depuis le mois d’août. Il avait été une voix religieuse clé dans les discussions sur l’avenir du Nicaragua depuis 2018, lorsqu’une vague de protestations contre le gouvernement d’Ortega a conduit à une répression radicale des opposants.

Le gouvernement d’Ortega a arrêté des dizaines de dirigeants de l’opposition l’année dernière, dont sept candidats potentiels à la présidence. Ils ont été condamnés à la prison cette année lors de procès rapides fermés au public.

Ortega a soutenu que les manifestations pro-démocratie avaient été menées avec un soutien étranger et avec le soutien de l’église catholique.

L’ancien guérillero marxiste a exaspéré le Vatican dans les années 1980, mais a progressivement forgé une alliance avec l’église alors qu’il tentait de regagner la présidence en 2007 après une longue période sans pouvoir.

Mais quelques jours avant l’élection présidentielle de l’année dernière qui a permis à Ortega de remporter un quatrième mandat consécutif, il a accusé les évêques catholiques de la nation d’Amérique centrale d’avoir rédigé une proposition politique en 2018 au nom “des terroristes, au service des Yankees”. Il a également soutenu que les évêques étaient « aussi des terroristes ».

En août, le pape François a déclaré à des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre qu’il suivait de près les événements “d’inquiétude et de chagrin” au Nicaragua qui impliquent “des personnes et des institutions”. Il n’a pas mentionné les détentions.

“Je voudrais exprimer ma conviction et mon espoir qu’à travers un dialogue ouvert et sincère, on puisse encore trouver les bases d’une coexistence respectueuse et pacifique”, a déclaré le pape.

The Associated Press