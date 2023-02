Le Nicaragua libère des centaines de prisonniers politiques et les envoie aux États-Unis

CNN

Le gouvernement nicaraguayen a libéré plus de 200 prisonniers politiques, dont beaucoup sont arrivés aux États-Unis jeudi, selon des responsables, après des années de répression par le président du pays, Daniel Ortega.

Le dirigeant autoritaire a emprisonné des dizaines de personnalités et de militants de l’opposition, en particulier à l’approche des dernières élections de novembre 2021.

Le juge Octavio Rothschuh Andino a annoncé la libération d’au moins 222 détenus par le système pénitentiaire nicaraguayen lors d’une conférence de presse jeudi, affirmant que plusieurs étaient déjà en route vers les États-Unis.

“Les déportés ont été reconnus coupables de trahison et accusés de crimes graves, ils sont à jamais interdits d’exercer des fonctions publiques et de concourir aux élections”, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, la décision de libérer les individus, dont certains avaient passé des années en prison, était “une décision unilatérale prise par le gouvernement nicaraguayen”.

Chacune des personnes qui ont quitté le Nicaragua «a volontairement consenti à voyager» et «il y avait deux personnes qui, de leur propre gré, ont choisi de ne pas se rendre aux États-Unis», a déclaré Price.

Parmi les prisonniers libérés se trouve un Américain, selon le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, qui a salué leur décision, la qualifiant de produit de la diplomatie américaine.

“La libération de ces personnes, dont l’une est un citoyen américain, par le gouvernement du Nicaragua marque une étape constructive vers la lutte contre les violations des droits de l’homme dans le pays et ouvre la porte à un dialogue plus approfondi entre les États-Unis et le Nicaragua sur des questions préoccupantes, », a déclaré Blinken.

“Le développement d’aujourd’hui est le produit d’une diplomatie américaine concertée, et nous continuerons à soutenir le peuple nicaraguayen”, a-t-il ajouté.

Blinken a noté que parmi les personnes détenues figuraient «des dirigeants politiques et commerciaux, des journalistes, des représentants de la société civile et des étudiants».

Les individus, qui se sont tous envolés pour l’aéroport international de Dulles, se verront accorder une libération conditionnelle humanitaire de deux ans, leur permettant de rester aux États-Unis et leur donnant le temps de demander l’asile s’ils le souhaitent, selon Price.

Des images de l’aéroport de jeudi ont montré des scènes de larmes alors que des militants et des partisans saluaient les arrivées.

L’un des arrivants était l’activiste politique Felix Maradiaga, qui a déclaré à CNN en espagnol qu’ils n’avaient réalisé ce qui se passait qu’en avion.

“Ils nous ont fait signer des documents disant en une seule ligne que nous quittions le pays de notre plein gré sans autre explication”, a-t-il déclaré. “D’un côté, ce qui s’est passé est choquant, mais de l’autre, je suis submergé par ce moment, l’opportunité d’embrasser notre famille. Personnellement, je n’ai pas vu ma fille depuis plus de trois ans.

Un autre prisonnier politique libéré, Juan S. Chamorro, qui était pré-candidat aux élections présidentielles de 2021, a déclaré à CNNEE qu’il s’était rendu compte que quelque chose n’allait pas quand “ils nous ont donné nos vêtements au milieu de la nuit et nous ont mis dans des bus. ”

Chamorro, qui est en prison depuis juin 2021, a ajouté : « Nous ne savions pas où nous allions. Lorsque les bus ont tourné à droite à la station de l’Air Force, nous avons réalisé que nous allions quitter le pays, mais nous ne savions toujours pas où… jusqu’à ce qu’ils nous le disent.

Price a déclaré que l’action “ne faisait pas partie d’un accord plus large” et que “les sanctions et autres restrictions restent en place”.

“C’est le gouvernement nicaraguayen qui a décidé d’offrir à ces personnes la possibilité de voyager aux États-Unis”, a déclaré Price. “Nous avons convenu que nous les recevrions bien sûr.”

Selon Price, le gouvernement américain “travaille avec des partenaires au-delà du gouvernement pour veiller à ce que ces personnes aient un toit au-dessus de leur tête”.

“Nous travaillons également, nous avons travaillé, avec une population de la diaspora, sachant qu’il y a une population de la diaspora nicaraguayenne très active et engagée ici aux États-Unis qui, nous l’imaginons et sommes convaincus, sera là pour saluer ces personnes et les accueillir. aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Les prisonniers politiques ne seront plus des citoyens nicaraguayens, après que l’Assemblée nationale contrôlée par Ortega a adopté jeudi une réforme de la Constitution qui retire la nationalité des citoyens reconnus coupables de trahison.

“Ortega a deux cibles avec cette décision : en dépouillant ces prisonniers politiques de leur nationalité, le régime pousse à la déshumanisation de la dissidence, il envoie le message que les opposants n’ont tout simplement pas leur place au Nicaragua”, a déclaré Tiziano Breda, un analyste d’Amérique centrale. à l’Institut italien des affaires étrangères, a déclaré à CNN.

« La deuxième cible est dirigée vers Washington : quel type de mesure juridique les États-Unis prendront-ils pour traiter simplement ces personnes ? Il est extrêmement compliqué pour un pays d’interagir avec un apatride, d’un point de vue bureaucratique et juridique », a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Nicaragua sous le cinquième mandat du président Ortega a sévèrement réprimé à la fois la presse et les critiques au cours des deux dernières années.

De nombreux journalistes nicaraguayens ont été contraints à l’exil et il ne reste “pratiquement aucun média indépendant dans le pays”, selon le groupe de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières.