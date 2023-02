Le Nicaragua libère 222 opposants à Ortega et les envoie aux États-Unis

MEXICO CITY (AP) – Quelque 222 détenus considérés par beaucoup comme des prisonniers politiques du gouvernement du président nicaraguayen Daniel Ortega se sont envolés pour Washington jeudi, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Blinken a déclaré que les prisonniers avaient été emprisonnés « pour avoir exercé leurs libertés fondamentales et ont enduré de longues détentions injustes ».

« La libération de ces individus, dont l’un est un citoyen américain, par le gouvernement du Nicaragua marque une étape constructive vers la lutte contre les violations des droits de l’homme dans le pays et ouvre la porte à un dialogue plus approfondi entre les États-Unis et le Nicaragua sur les questions préoccupantes, », a déclaré Blinken.

Il a déclaré que parmi les passagers de l’avion se trouvaient des dirigeants politiques et commerciaux, des journalistes, des représentants de la société civile et des étudiants. Blinken a crédité « la diplomatie américaine concertée ».

Un haut responsable de l’administration Biden, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, avait déclaré plus tôt que le gouvernement du Nicaragua avait décidé “unilatéralement” de les libérer.

Ortega a soutenu que ses opposants emprisonnés et d’autres étaient à l’origine des manifestations de rue de 2018 qui, selon lui, étaient un complot visant à le renverser. Des dizaines de milliers de personnes ont fui en exil depuis que les forces de sécurité nicaraguayennes ont violemment réprimé ces manifestations antigouvernementales.

Le dernier décompte de l’opposition nicaraguayenne sur les « prisonniers politiques » détenus était de 245. Il n’était pas immédiatement clair qui n’avait pas été libéré.

Le responsable américain a déclaré que les prisonniers libérés seraient libérés sur parole pour des raisons humanitaires aux États-Unis pendant une période de deux ans. Le responsable a déclaré que tous ceux qui ont quitté le Nicaragua l’ont fait volontairement et doivent recevoir une assistance médicale et juridique à leur arrivée aux États-Unis.

Un juge nicaraguayen a lu une déclaration disant que les 222 prisonniers avaient été « déportés ».

Octavio Rothschuh, un magistrat de la cour d’appel de Managua, a déclaré que l’expulsion avait été effectuée en vertu d’un ordre émis mercredi qui déclarait les prisonniers “traîtres au pays”. Il a déclaré qu’ils avaient été expulsés pour des actions portant atteinte à l’indépendance et à la souveraineté du Nicaragua.

Plus tard jeudi, le Congrès du Nicaragua a approuvé à l’unanimité un changement constitutionnel permettant aux « traîtres » de se voir retirer leur nationalité. Il nécessitera un deuxième vote lors de la prochaine session législative plus tard cette année.

Wilma Nuñez, présidente du Centre nicaraguayen des droits de l’homme, a déclaré dans un communiqué que si la libération des prisonniers était la bienvenue, « l’expulsion est un terme juridique qui s’applique aux étrangers qui commettent des crimes dans un pays. Ils veulent appeler l’exil une déportation, ce qui est absolument arbitraire et interdit par les normes internationales des droits de l’homme.

Arturo McFields, ancien ambassadeur du Nicaragua auprès de l’Organisation des États américains, a célébré la libération, ce qu’il a dit que le Département d’État américain lui avait confirmé.

“C’est une libération massive” de prisonniers rarement vus, a déclaré McFields. Il a remercié les familles des prisonniers de n’avoir jamais relâché la pression.

Berta Valle, l’épouse du chef de l’opposition Felix Maradiaga, a déclaré que le département d’État lui avait dit que son mari était dans l’avion.

Selon des responsables américains, parmi les personnes à bord du vol figuraient également Cristiana Chamorro, qui avait été l’une des principales candidates à la présidence avant son arrestation en 2021. Fille de l’ancienne présidente Violeta Chamorro, elle a été condamnée en mars dernier à huit ans de prison. Elle a été reconnue coupable de blanchiment d’argent par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale de sa mère alors qu’Ortega poursuivait des ONG qui recevaient des financements étrangers. Elle était assignée à résidence.

D’autres anciens espoirs présidentiels, Arturo Cruz et Juan Sebastian Chamorro, étaient également à bord, ont indiqué des responsables américains.

Ortega a intensifié sa poursuite des opposants politiques au début de 2021, cherchant à dégager le terrain avant les élections présidentielles de novembre de la même année. Les forces de sécurité ont arrêté sept candidats potentiels à la présidence et Ortega a remporté un quatrième mandat consécutif lors d’élections que les États-Unis et d’autres pays ont qualifiées de farce.

Les juges nicaraguayens ont condamné plusieurs dirigeants de l’opposition, dont d’anciens hauts responsables du mouvement sandiniste au pouvoir et d’anciens candidats à la présidentielle, à des peines de prison pour “complot en vue de porter atteinte à l’intégrité nationale”.

Compte tenu des conditions notoirement mauvaises dans la tristement célèbre prison d’El Chipote et dans d’autres, ainsi que de l’âge de certains des dirigeants de l’opposition, les proches craignaient que les peines ne soient effectivement des condamnations à mort.

Hugo Torres, un ancien chef de la guérilla sandiniste qui a autrefois mené un raid qui a aidé à libérer Ortega alors rebelle de prison, est décédé en attendant son procès. Il avait 73 ans.

Les juges nicaraguayens ont également condamné cinq prêtres catholiques à la prison cette semaine pour complot et diffusion de fausses informations. On ne savait pas immédiatement si l’un d’entre eux faisait partie des personnes libérées.

___

Madhani a rapporté de Washington. Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Lee à Washington et Christopher Sherman à Mexico ont contribué à ce rapport.

Gabriela Selser et Aamer Madhani, Associated Press