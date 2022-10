Le Nicaragua inculpe les proches des opposants exilés

MEXICO CITY (AP) – L’économiste nicaraguayen exilé Javier Álvarez a reçu cette semaine une terrible nouvelle: sa femme, sa fille et son gendre, emprisonnés il y a trois semaines par le gouvernement du président Daniel Ortega, avaient été officiellement inculpés de crimes graves au Nicaragua .

Jeannine Horvilleur, 63 ans, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, 43 ans, de nationalité nicaraguayenne et française, ainsi que le mari d’Ana Carolina, Félix Roiz, ont non seulement été arrêtés pour faire pression sur Álvarez qui s’était enfui au Costa Rica, mais ils étaient désormais confrontés de lourdes peines de prison.

Le gouvernement d’Ortega a intensifié sa persécution des opposants politiques. Apparemment ne se contentant plus de les pousser à l’exil, elle poursuit désormais pénalement leurs proches.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont accusé le gouvernement de faire des proches des « otages ». Des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont fui le pays lors de la répression qui a suivi des manifestations de rue massives en avril 2018. Des dizaines d’autres ont été arrêtés et condamnés à de longues peines de prison.

“Quand j’ai découvert dimanche qu’il y avait déjà une accusation dans le système judiciaire, j’ai subi l’un des coups les plus durs”, a déclaré Álvarez, qui s’oppose au gouvernement, mais n’occupe pas une position de leader dans l’opposition. “Le monde est tombé sur moi.”

Le mois dernier, il avait appris leur arrestation peu après son arrivée au Costa Rica.

“Ce moment a été extrêmement cruel, moi dans un pays libre et libre, et ma famille détenue”, a-t-il déclaré. Il avait espéré qu’ils seraient interrogés et libérés car aucun n’était impliqué dans la politique. Sa fille et son gendre gèrent une petite entreprise.

Deux jours après leur arrestation, Álvarez, 67 ans, a reçu un message de la police, confirmant qu’ils étaient détenus dans la tristement célèbre prison d’El Chipote “et qu’ils ne sortiraient pas tant que je ne me serais pas rendu”.

Selon le Centre non gouvernemental pour les droits de l’homme du Nicaragua, l’affaire a révélé “un nouveau modèle d’enlèvements d’extorsion” par le gouvernement pour tirer parti de la capture ou de la reddition de membres de l’opposition en exil. “Ils les ont pris comme des otages”, a déclaré l’organisation.

Comme dans le cas de la famille d’Álvarez, Freddy Martín Porras, frère de Dulce María Porras, dirigeante de l’UNAMOS, a été arrêté. Dulce María Porras, 71 ans, vit en exil au Costa Rica depuis que les autorités l’ont recherchée en 2018.

“Ils kidnappent nos proches parce qu’ils ne peuvent pas nous capturer”, a déclaré Porras. “Il s’agit d’un acte criminel, typique des cartels de la drogue.” Elle a dit que son frère avait participé à des manifestations contre le gouvernement, mais depuis un certain temps maintenant, il n’avait pas été actif politiquement et travaillait dans la vente de médicaments.

Pourtant, Freddy Martín Porras a également été accusé de diffusion de fausses nouvelles et de complot en vue de porter atteinte à l’intégrité nationale.

Gabriel López Del Carmen a été arrêté le 14 septembre au domicile de sa mère. Lui et sa mère ont été accusés de complot et un ordre a été émis pour son arrestation.

“J’ai dû me protéger hors du pays à cause de la persécution du régime, et quand ils ne m’ont pas trouvé chez moi, la police a capturé mon fils”, a écrit Andrea Margarita Del Carmen sur les réseaux sociaux. “Ils savent parfaitement qu’il n’a aucun lien avec des activités politiques.”

L’avocat Gonzalo Carrión du collectif de défense des droits de l’homme “Nicaragua Never Again”, basé au Costa Rica, a déclaré que les arrestations de proches sont un “modèle d’actions arbitraires et inconstitutionnelles”.

Mardi, le gouvernement a confirmé que des accusations de diffusion de fausses nouvelles et de complot en vue de porter atteinte à l’intégrité du pays avaient également été portées le mois dernier contre quatre prêtres, deux séminaristes et un caméraman qui séjournaient chez Rolando Álvarez, évêque de Matagalpa.

Au Costa Rica, Javier Álvarez a déclaré vivre avec “une angoisse presque ingérable”.

“Ils cherchent à accroître la terreur qu’ils ont imposée aux citoyens”, a-t-il déclaré. “Maintenant, ils transfèrent le supposé ‘blâme’ ou ‘crime’ à la sphère intime, au plus précieux qui est la famille… pour causer la plus grande douleur possible” à l’opposition, a-t-il dit.

Álvarez admet que sa première pensée a été de se rendre, mais que des amis et des avocats lui ont dit qu’il n’y avait aucune garantie que ses proches seraient libérés. Il a déposé des rapports auprès du gouvernement français, d’organisations humanitaires, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies.

“Ils m’ont laissé sans famille”, a-t-il déclaré.

Gabriela Selser, Associated Press