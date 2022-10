Le Nicaragua inculpe les proches des opposants exilés

Jeannine Horvilleur, 63 ans, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, 43 ans, de nationalité nicaraguayenne et française, ainsi que le mari d’Ana Carolina, Félix Roiz, ont non seulement été arrêtés pour faire pression sur Álvarez qui s’était enfui au Costa Rica, mais ils étaient désormais confrontés de lourdes peines de prison.

“Ce moment a été extrêmement cruel, moi dans un pays libre et libre, et ma famille détenue”, a-t-il déclaré. Il avait espéré qu’ils seraient interrogés et libérés car aucun n’était impliqué dans la politique. Sa fille et son gendre gèrent une petite entreprise.