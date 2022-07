Le Nicaragua exhibe enfin un dissident un an après son arrestation

MEXICO CITY (AP) – L’épouse du militant politique nicaraguayen Félix Maradiaga a déclaré aux journalistes que son mari avait perdu plus de 65 livres au cours de son année en prison et qu’elle craignait pour sa santé.

Un jour plus tard, le gouvernement du président Daniel Ortega a traîné l’ancien challenger présidentiel potentiel devant les caméras pour une audience auparavant imprévue et inhabituelle pour ratifier la peine de 13 ans de prison qu’il avait déjà reçue plus tôt cette année.

Le fait qu’un média pro-gouvernemental ait été invité, mais pas la famille de Maradiaga – ni ses avocats – a montré que le gouvernement avait l’intention de contester la condamnation internationale de sa répression radicale contre les dissidents. Les images de l’apparition du week-end ont montré que Maradiaga était mince, mais semblait marcher et parler sans difficulté.

Maradiaga n’avait pas été vu publiquement depuis son arrestation en juin 2021 – l’une des près de 190 personnes considérées comme des prisonniers politiques par des groupes de défense des droits de l’homme et le département d’État américain, dont six autres qui auraient pu défier Ortega pour la présidence lors des élections de novembre dernier . Aucun d’entre eux n’avait été vu en images ou en vidéo depuis leur arrestation jusqu’à la brève comparution devant le tribunal de Maradiaga samedi.

“Le gouvernement a monté un spectacle, une scène de torture publique retransmise en direct au peuple” dans le but d’instiller plus de peur, a déclaré Wilma Nuñez, présidente du Centre nicaraguayen des droits de l’homme. Elle-même est une ancienne prisonnière politique sous la dictature d’Anastasio Somoza, qu’Ortega a aidé à chasser du pouvoir en 1979.

Les États-Unis et l’Union européenne ont appelé à la libération des prisonniers et ont dénoncé la victoire électorale d’Ortega en novembre comme une farce. Ils ont imposé des sanctions aux membres de sa famille et de son entourage, mais son gouvernement a continué à procéder à des arrestations tout en chassant la presse indépendante et des groupes non gouvernementaux du pays, plus récemment la semaine dernière les religieuses de l’association caritative créée par Mère Teresa.

Jared Genser, professeur de droit basé aux États-Unis et éminent avocat des droits de l’homme qui représente Maradiaga et Juan Sebastián Chamorro, a déclaré lors d’une conférence de presse en ligne jeudi avec l’épouse de Maradiaga et des proches d’autres prisonniers que la situation des prisonniers politiques au Nicaragua est parmi les pires qu’il a vu au cours de sa carrière.

L’épouse de Maradiaga, Berta Valle, a déclaré lors de la conférence que son mari et d’autres personnes sont détenus dans des cellules insalubres, mal nourris et privés de soins médicaux pour des maladies chroniques. Ils ne reçoivent pas de matériel de lecture ni de visites avec leurs enfants, a-t-elle déclaré.

“Nos proches ont le sentiment qu’ils causent des dommages à sa santé qui pourraient être irréversibles”, a déclaré Valle. Elle-même s’est enfuie aux États-Unis et a été informée de son état par deux frères et sœurs qui ont parfois pu lui rendre visite.

Núñez a déclaré que l’un des aspects les plus troublants pour la famille est le manque de communication. Elle a dit que les « limbes de l’information » créent « du désespoir et de l’angoisse ».

Valle a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’audience de samedi pour son mari avant d’en avoir vu une vidéo. Et elle a dit la semaine dernière qu’elle ne savait même pas que son mari avait entamé une grève de la faim une semaine plus tôt pour protester contre les conditions de son emprisonnement.

Maradiaga a été reconnu coupable d’atteinte à l’intégrité nationale, une accusation également appliquée à de nombreux autres dissidents. Il nie l’allégation.

Après la comparution devant le tribunal de samedi, un journaliste d’un média allié au gouvernement a mis un microphone sur Maradiaga et lui a demandé pourquoi il « mentait » sur sa santé. Maradiaga a semblé confus par la question et ignorant qu’à l’extérieur de la prison, il y avait un débat public sur son bien-être.

Il a répondu qu’il était détenu dans un isolement total et soumis à un procès politique.

The Associated Press