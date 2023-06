Le Nicaragua confisque les biens de 222 exilés de l’opposition

MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement du Nicaragua a annoncé vendredi avoir confisqué les propriétés appartenant à 222 personnalités de l’opposition qui ont été contraintes à l’exil en février après avoir été emprisonnées par le régime du président Daniel Ortega.

Parmi les personnes sorties de prison et forcées à bord d’un vol vers les États-Unis le 9 février figuraient sept anciens candidats à la présidence, des avocats, des militants des droits, des journalistes et d’anciens membres de la guérilla sandiniste.

Le système judiciaire a écrit dans un communiqué que les personnalités de l’opposition avaient été déclarées « traîtres à la patrie ». Ils sont également privés de leur citoyenneté, mesures qui ont été critiquées comme un exemple de bannissement, en violation des normes internationales.

La déclaration affirmait que les dissidents avaient perdu leurs droits sur leurs propriétés et toutes les actions de sociétés au NIcaragua, après avoir été reconnus coupables d’avoir « commis des actes contre la souveraineté, l’indépendance et l’autodétermination de la nation ». Ces procès étaient souvent précipités et achevés en quelques heures à l’intérieur des murs de la prison.

Tamara Dávila, l’une des 222 militantes de l’opposition en exil, a déclaré que la confiscation « est totalement illégale à tout point de vue ».

« En termes politiques, cela montre simplement que le régime est en déclin et qu’il doit recourir au vol pour montrer sa force », a-t-elle déclaré.

En février, le régime d’Ortega a annulé la citoyenneté de 94 opposants politiques, dont les écrivains Sergio Ramírez et Gioconda Belli, qui sont en exil mais ne figuraient pas parmi ceux qui se sont envolés pour les États-Unis.

Des milliers de personnes ont fui en exil depuis que les forces de sécurité nicaraguayennes ont violemment réprimé les manifestations antigouvernementales de masse en 2018. Ortega affirme que les manifestations étaient une tentative de coup d’État avec un soutien étranger, visant à son renversement et encourageant les nations étrangères à appliquer des sanctions aux membres de sa famille et de son gouvernement.

À l’approche de la réélection d’Ortega en novembre 2021, les autorités nicaraguayennes ont arrêté sept candidats potentiels de l’opposition à la présidence pour dégager le terrain. Le gouvernement a également fermé des centaines de groupes non gouvernementaux qu’Ortega a accusés de prendre des fonds étrangers et de les utiliser pour déstabiliser son gouvernement.

L’Espagne a offert sa citoyenneté aux 222 exilés, tandis que les États-Unis ont accordé aux Nicaraguayens une protection temporaire de deux ans.

The Associated Press