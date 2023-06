Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Selon un rapport, le NHS obtient des résultats « nettement moins bons » que des pays similaires en matière d’espérance de vie et d’autres résultats pour la santé.

L’étude du King’s Fund a déclaré que le système de santé britannique est en retard sur ses pairs sur des mesures cruciales, y compris la mortalité évitable – des décès qui auraient pu être évités avec de meilleurs soins primaires.

Une autre conclusion accablante clé du rapport est que la Grande-Bretagne a beaucoup moins de ressources physiques clés que beaucoup de ses pairs, y compris les scanners IRM et les lits d’hôpitaux.

Cela survient alors que Rishi Sunak a admis qu ‘ »il faudra du temps » pour que la liste d’attente globale du NHS diminue, et a promis un plan qui verra la « plus grande expansion de la formation et de la main-d’œuvre » de son histoire.

Le Premier ministre a déclaré que le plan de dotation à long terme du NHS – qui sera finalement défini cette semaine après des retards – réduira la dépendance à l’égard des «professionnels de la santé formés à l’étranger» et garantira que la Grande-Bretagne dispose des médecins et des infirmières dont elle a besoin pour l’avenir.

Mais l’ampleur du défi auquel sont confrontés les services de santé a été clairement établie par le rapport du King’s Fund, commandé par l’Association de l’industrie pharmaceutique britannique, et publié lundi avant le 75e anniversaire de la fondation du NHS.

Le rapport a averti que le Royaume-Uni obtenait de mauvais résultats en matière de soins de santé dans plusieurs grands groupes de maladies et problèmes de santé liés à la mortalité évitable.

Le Royaume-Uni avait les quatrième et deuxième taux les plus élevés de mortalité évitable et traitable en 2019 parmi les 19 systèmes de santé du rapport, avec respectivement 119 décès et 69 décès pour 100 000 habitants.

Il a décrit le NHS dans son ensemble comme «ni un leader ni un retardataire» parmi les autres systèmes de santé nationaux, après l’avoir comparé aux systèmes de santé de 18 pays à revenu élevé similaires – les 15 États membres de l’UE d’origine, à l’exclusion du Luxembourg, et «l’anglosphère» de aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Siva Anandaciva, l’auteur du rapport, a déclaré lors d’un briefing: « Sur les résultats des soins de santé en particulier, à la fois pour les résultats qu’un système peut contrôler et pour les mesures plus larges qui reposent sur des services qui nous maintiennent en bonne santé … nous sommes en retard sur nos pairs. Nous ne sommes en aucun cas là où nous devrions être.

Sunak a promis « l’une des annonces les plus importantes de l’histoire du NHS » (PENNSYLVANIE)

Les taux de survie au cancer représentaient la plus grande partie de la mortalité évitable, tandis que les maladies circulatoires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux étaient la principale cause de mortalité traitable.

Le Royaume-Uni avait le plus petit nombre de scanners IRM parmi les 19 systèmes de santé en 2019, tandis que seule la Suède avait un nombre inférieur de lits d’hôpitaux généraux pour 1 000 habitants la même année.

M. Anandaciva a déclaré que les infrastructures capitales « demandaient absolument » des investissements et que les habitants d’autres pays étaient « vraiment déconcertés » par le manque continu d’investissements dans ce domaine au Royaume-Uni.

Le rapport a également souligné que le NHS avait des niveaux étonnamment bas de personnel clinique clé, y compris des médecins et des infirmières, et dépend fortement des professionnels de la santé formés à l’étranger.

Des jeunes médecins en grève de la British Medical Association participent à un rassemblement (PENNSYLVANIE)

L’expert du King’s Fund a déclaré que le Royaume-Uni exportait une énorme quantité de talents infirmiers formés dans le pays et non retenus, représentant à la place un pourcentage important du personnel médical dans des pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le rapport suggère que les décideurs politiques britanniques devraient « choisir des domaines spécifiques d’apprentissage et de pratique intéressante » parmi d’autres systèmes de santé, plutôt que de tenter une réinitialisation complète.

M. Anandaciva a expliqué: «Il existe des moyens par lesquels d’autres pays, comme la Belgique et l’Australie, font une planification à long terme de la main-d’œuvre, où ils pensent aux 10 à 15 prochaines années, ce dont nous avons beaucoup parlé dans ce pays, mais sont encore à faire.

M. Sunak a déclaré à la BBC que le plan de main-d’œuvre de cette semaine « sera l’une des annonces les plus importantes de l’histoire du NHS », affirmant qu’il garantirait que le service dispose des médecins, des infirmières et des médecins généralistes dont il a besoin « pour les années à venir. ”.

Mais pressé par l’hôte Laura Kuenssberg sur le temps qu’il faudra pour voir les avantages des changements, il a concédé que cela pourrait prendre « cinq, 10, 15 ans pour que ces choses se concrétisent ».

Le Sunday Times a indiqué que les propositions pourraient inclure un doublement des places de formation médicale pour les médecins, avec un financement supplémentaire convenu avec le Trésor pour le payer, bien que le Premier ministre n’ait pas confirmé cela à la demande de Mme Kuenssberg.

Cela survient quelques jours après que les jeunes médecins en Angleterre ont annoncé qu’ils organiseraient une grève de cinq jours le mois prochain dans une escalade dramatique de leur différend avec le gouvernement au sujet des salaires et du personnel.

Les membres de la British Medical Association sortiront du 13 au 18 juillet dans ce que l’association a déclaré être la plus longue période d’action revendicative de l’histoire du service de santé.

Le secrétaire à la santé fantôme du Labour, Wes Streeting, a déclaré: « Si les conservateurs avaient formé le personnel dont le NHS a besoin au cours des 13 dernières années, il ne traverserait pas la plus grande crise de son histoire aujourd’hui. Et ils n’ont toujours pas l’intention d’empêcher le personnel de partir aujourd’hui, de mettre fin aux grèves ou de réformer le NHS.