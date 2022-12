Le NHS « proche de la surchauffe » alors que les syndicats annoncent de nouvelles grèves pour janvier

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le NHS est sur le point de “surchauffer complètement” pendant l’un de ses hivers les plus sombres, ont averti les responsables de la santé, alors que les dirigeants syndicaux intensifiaient leur conflit salarial avec le gouvernement de Rishi Sunak et annonçaient que d’autres grèves devraient avoir lieu en janvier.

Unison a annoncé deux jours supplémentaires d’action revendicative impliquant le personnel ambulancier dans toute l’Angleterre, les 11 et 23 janvier, et a mis en garde contre de nouvelles grèves au printemps si les ministres refusaient de négocier sur les salaires.

Le Royal College of Nursing (RCN) devrait également révéler vendredi les dates de débrayage des infirmières en janvier, alors que les responsables de la santé ont supplié le gouvernement de changer de position et de se mettre autour de la table ce Noël.

Les dirigeants du NHS ont déclaré qu’il y avait déjà des signes de demande refoulée exerçant une pression intense sur les départements A&E après la grève des ambulanciers de mercredi – avertissant que les services d’urgence fonctionnaient « incroyablement chauds ».

Cela survient alors que de nouveaux chiffres du NHS England ont révélé la pression croissante sur les soins d’urgence, avec un quart des ambulances (24%) en Angleterre retardées de plus d’une heure en dehors des services A&E la semaine dernière – contre 17% la semaine précédente.

Patricia Marquis, directrice du RCN pour l’Angleterre, a déclaré que les chiffres montraient qu’il n’y avait “absolument aucun relâchement dans le système, qui est dangereusement proche d’une surchauffe complète”.

Saffron Cordery, directeur général par intérim de NHS Providers, qui représente les fiducies d’hôpitaux et d’ambulances, a déclaré L’indépendant: « La pression reste intense. Les services d’urgence sont incroyablement chauds. Les dirigeants de confiance s’attendent à ce que ce Noël soit l’un des plus sombres à ce jour.

Alors que certaines fiducies d’ambulances ont annoncé jeudi qu’elles étaient descendues de leurs niveaux d’alerte les plus élevés, elles ont averti le public que le service de santé restera sous une énorme pression à Noël.

Le service d’ambulance du Nord-Ouest a dit L’indépendant il avait vu une augmentation des appels après la grève jeudi, ajoutant que 999 membres du personnel conseilleraient toujours à certains patients de se rendre à l’hôpital par leurs propres moyens lorsqu’il serait possible de le faire en toute sécurité au milieu de “pressions sans précédent” après la grève.

Le service d’ambulance du centre-sud a également déclaré qu’il avait été touché par “une plus grande demande de 999” jeudi que lors de la grève de mercredi. Et le service d’ambulance de la côte sud-est a déclaré qu’il avait de nouveau fait face à une “pression importante” jeudi après une baisse des appels pendant la grève.

Mme Cordery a déclaré que la demande de 999 soins d’urgence avait diminué de 30 à 40% dans certaines régions du pays lors de la grève des ambulances de mercredi, mais s’attendait à ce que l’effet de rebond des personnes qui s’étaient abstenues de se rendre à A&E dure plusieurs jours.

Elle a ajouté: «Nous sommes vraiment inquiets de la demande refoulée. Ce sera très difficile [few days]. Les dirigeants de confiance craignent extrêmement que davantage de grèves ne s’ajoutent aux arriérés et n’aggravent une situation déjà très difficile.

Unison a annoncé que les grèves de janvier impliqueraient tous les ambulanciers de cinq services à travers l’Angleterre – y compris 999 gestionnaires d’appels, pas seulement les équipes d’intervention qui sont sorties plus tôt cette semaine. Le syndicat a déclaré que l’escalade était le résultat direct du “refus répété” du gouvernement de négocier sur les salaires.

Après la pause festive, Unison commencera également à demander à environ 13 000 membres du personnel de 10 fiducies du NHS anglais, y compris certains membres du personnel infirmier, s’ils sont prêts à se joindre à une nouvelle grève au printemps.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a refusé de négocier le salaire du NHS (fil de sonorisation)

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a exaspéré les dirigeants syndicaux en disant qu’ils avaient pris une “décision consciente” de nuire aux gens avec la grève de mercredi.

“Il est temps que Steve Barclay arrête les insultes et les mensonges et appelle les syndicats pour des discussions appropriées sur l’amélioration des salaires du NHS”, a déclaré la secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea.

Mme McAnea et d’autres patrons syndicaux ont rejeté les informations selon lesquelles M. Barclay pourrait “accélérer” une augmentation de salaire du NHS l’année prochaine.

Une source proche du secrétaire à la santé a déclaré Le télégraphe M. Barclay a tenu à “accélérer” le processus de l’organisme indépendant de révision des salaires – qui doit décider d’une augmentation de salaire en avril 2023 – afin que le différend salarial ne s’éternise qu’en août.

“Accélérer le processus de l’organisme de révision des salaires de l’année prochaine ne résoudra pas le différend actuel, qui concerne le montant pitoyable que le gouvernement a accordé aux travailleurs de la santé cette année”, a déclaré Mme McAnea. “Le gouvernement doit cesser d’utiliser l’organisme de révision des salaires pour couvrir sa propre inaction.”

Onay Kasab, officier en chef d’Unite, a déclaré L’indépendant: “L’organisme de révision des rémunérations n’est pas indépendant et il ne négocie pas – nous sommes prêts à discuter des rémunérations à tout moment, même le jour de Noël.”

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré que le service de santé avait “fait face aussi bien qu’on pouvait s’y attendre” pendant la grève de mercredi – mais a averti qu’il ne pouvait pas “continuer à faire face” à un hiver d’action revendicative.

Au moins 9 200 membres du personnel paramédical étaient absents du travail dans toute l’Angleterre pendant les grèves de mercredi, et plus de 9 700 rendez-vous et procédures ont dû être reportés, selon le NHS England.

Pendant ce temps, les dernières données du NHS England ont révélé que le nombre de patients hospitalisés atteints de grippe a «monté en flèche» – bondissant des deux tiers au cours de la semaine dernière – tandis que Strep A génère une demande «presque record» pour le service 111.

Il y a eu 721 301 appels au NHS 111 la semaine dernière, contre 706 129 la semaine précédente. Le NHS England a déclaré que cette demande était proche du niveau record et “considérablement” plus que d’habitude pour cette période de l’année.

Les retards pour amener les patients des ambulances dans les lits d’hôpitaux sont plus élevés que lors de tout hiver précédent, ont également révélé les données du NHS England. Quelque 41% des patients ont dû attendre au moins 30 minutes pour être remis la semaine dernière, contre 34% la semaine précédente.