“Le NHS ne sera pas en mesure de faire face” – un nouveau sondage révèle l’exode prévu des jeunes médecins

Des milliers de jeunes médecins envisagent de quitter leur emploi au NHS, selon un nouveau sondage.

Une enquête a révélé que 40 % des jeunes médecins prévoient de quitter le service de santé dès qu’ils pourront trouver un autre poste.

Le salaire et les mauvaises conditions de travail étaient les principales raisons invoquées pour vouloir partir, selon le sondage de la British Medical Association (BMA).

La BMA a averti que le NHS “ne serait pas en mesure de faire face” sans les deux cinquièmes de ses effectifs de médecins juniors.





Un tiers des jeunes médecins envisagent de travailler dans un autre pays.

Pendant ce temps, un tiers (33%) des 4 500 jeunes médecins interrogés en Angleterre ont déclaré qu’ils prévoyaient de travailler dans un autre pays l’année prochaine.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande étaient les principales destinations de ceux qui envisageaient d’émigrer.

Il précède un scrutin revendicatif des jeunes médecins en Angleterre, qui s’ouvrira le lundi 9 janvier.

Quelque 45 000 jeunes médecins seront élus dans la rangée sur le salaire.

La BMA a déclaré que le salaire des jeunes médecins a chuté de plus d’un quart en termes réels depuis 2008/09.

Le président du conseil de BMA, le professeur Phil Banfield, a déclaré: «La situation est grave.

«Pendant des décennies, le NHS a fait l’envie du monde. Mais sans l’expertise de nos médecins, le pays deviendra plus malade.

«Nous n’accepterons pas des soins de santé appauvris pour notre nation, ni n’acquiescerons à ceux qui cherchent à réduire les salaires et à faire baisser le niveau de vie du personnel du NHS.

“En 2023, nous nous tiendrons aux côtés des patients, une main-d’œuvre organisée prête à agir.”

Le Dr Vivek Trivedi, coprésident du comité des jeunes médecins BMA, a déclaré: «Ces chiffres sont extrêmement préoccupants.

« Si notre gouvernement n’agit pas maintenant, il ne faut pas être un génie pour voir où cela mènera : un exode de jeunes médecins vers des pays étrangers, ceux qui restent dans le NHS faisant face à une charge de travail toujours croissante – jusqu’à ce qu’ils sentent qu’ils n’ont pas d’autre choix que de partir eux aussi ou de s’épuiser.

«Si le gouvernement veut« déménager en Australie »pour ne pas figurer sur les listes de résolution du Nouvel An des jeunes médecins cette année, il devra commencer par annuler la réduction de salaire en conditions réelles de 26% qu’ils ont subie depuis 2008 – ou au tout début. commencez au moins à nous parler et arrêtez d’ignorer nos appels répétés pour régler notre salaire.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales a clairement indiqué que soutenir et retenir la main-d’œuvre du NHS est l’une de ses principales priorités, et cela inclut nos jeunes médecins qui travaillent dur.

«Notre accord de rémunération pluriannuel avec la British Medical Association augmente le salaire des jeunes médecins de 8,2% cumulés d’ici 2023.

«Nous avons également investi 90 millions de livres sterling supplémentaires pour offrir aux médecins juniors les plus expérimentés un salaire plus élevé, des indemnités accrues pour ceux qui travaillent le plus souvent le week-end et des taux de rémunération plus élevés pour les équipes de nuit.

“Il y a un nombre record d’employés travaillant dans le NHS, et nous nous engageons à publier une stratégie globale de main-d’œuvre l’année prochaine.”